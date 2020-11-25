https://ria.ru/20201125/pomilovanie-1586188271.html

СМИ: Трамп планирует помиловать своего экс-советника по нацбезопасности

СМИ: Трамп планирует помиловать своего экс-советника по нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен помиловать своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, сообщает портал Axios со ссылкой РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T05:36

2020-11-25T05:36

2020-11-25T05:36

майкл флинн

дональд трамп

сша

в мире

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен помиловать своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, сообщает портал Axios со ссылкой на информированные источники.По словам источников, Трамп обсуждал возможность помилования со своими приближенными. Портал отмечает, что помилование Флинна станет "кульминацией четырехлетней политической и судебной саги, которая началась с расследования ФБР о возможных связях штаба Трампа и российского правительства на выборах 2016 года".Флинн был советником президента Дональда Трампа по национальной безопасности на протяжении трех недель в январе-феврале 2017 года. Его обвинили в неверном информировании Трампа и ФБР о телефонных разговорах с тогдашним послом России Сергеем Кисляком. Министерство юстиции США позже сняло с Флинна обвинения в даче ложных показаний ФБР, но судья, неоднократно грозивший Флинну тюрьмой, отказывается закрыть дело.Дело стало одним из наиболее заметных в "российском расследовании", по итогам которого спецпрокурор Роберт Мюллер подтвердил обвинения в адрес России во "вмешательстве в выборы" (Москва это отрицает), но не подтвердил предположения о "сговоре" Трампа с Москвой, наличие которого отрицают уже не только в Кремле, но и в Белом доме.

https://ria.ru/20200709/1574142820.html

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майкл флинн, дональд трамп, сша, в мире