Поклонская запустила новый социальный проект
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Наталья Поклонская
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская заявила, что решила запустить новый социальный проект.
"Я запустила проект в социальных сетях с названием #КомандаПоклонской. С его помощью каждый человек может рассказать о своей проблеме, обратиться ко мне за помощью в ее решении", - сказала РИА Новости Поклонская.
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По ее словам, за первую неделю к ней поступило более 200 обращений граждан из различных регионов страны.
"По каждой проблеме направленны запросы", - сказала депутат.
При этом Поклонская подчеркнула, что проект не преследует цели создания какой-то политический партии.
"Направлен он исключительно для работы с людьми без привязки к стремлению создать какую-то политическую партию. На сегодня я являюсь членом фракции - не партии - "Единая Россия", и мне это дает возможность слышать и слушать людей. Да, с определенными иногда трудностями, но это совершенно нормально для современного мира", - сказала депутат.
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