https://ria.ru/20201125/poklonskaya-1586193185.html

Поклонская запустила новый социальный проект

Поклонская запустила новый социальный проект

Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская заявила, что решила запустить новый социальный проект. РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T08:29

2020-11-25T08:29

2020-11-25T08:29

наталья поклонская

госдума рф

единая россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578117113_0:260:2727:1793_1400x0_80_0_0_fd0f985f1ce87168c391a03b303eeb74.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская заявила, что решила запустить новый социальный проект."Я запустила проект в социальных сетях с названием #КомандаПоклонской. С его помощью каждый человек может рассказать о своей проблеме, обратиться ко мне за помощью в ее решении", - сказала РИА Новости Поклонская.По ее словам, за первую неделю к ней поступило более 200 обращений граждан из различных регионов страны."По каждой проблеме направленны запросы", - сказала депутат.При этом Поклонская подчеркнула, что проект не преследует цели создания какой-то политический партии."Направлен он исключительно для работы с людьми без привязки к стремлению создать какую-то политическую партию. На сегодня я являюсь членом фракции - не партии - "Единая Россия", и мне это дает возможность слышать и слушать людей. Да, с определенными иногда трудностями, но это совершенно нормально для современного мира", - сказала депутат.

https://ria.ru/20201105/poklonskaya-1583206199.html

https://ria.ru/20200928/poklonskaya-1577896358.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья поклонская, госдума рф, единая россия, общество