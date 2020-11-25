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Поклонская запустила новый социальный проект
Поклонская запустила новый социальный проект
Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская заявила, что решила запустить новый социальный проект. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T08:29
2020-11-25T08:29
наталья поклонская
госдума рф
единая россия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская заявила, что решила запустить новый социальный проект."Я запустила проект в социальных сетях с названием #КомандаПоклонской. С его помощью каждый человек может рассказать о своей проблеме, обратиться ко мне за помощью в ее решении", - сказала РИА Новости Поклонская.По ее словам, за первую неделю к ней поступило более 200 обращений граждан из различных регионов страны."По каждой проблеме направленны запросы", - сказала депутат.При этом Поклонская подчеркнула, что проект не преследует цели создания какой-то политический партии."Направлен он исключительно для работы с людьми без привязки к стремлению создать какую-то политическую партию. На сегодня я являюсь членом фракции - не партии - "Единая Россия", и мне это дает возможность слышать и слушать людей. Да, с определенными иногда трудностями, но это совершенно нормально для современного мира", - сказала депутат.
https://ria.ru/20201105/poklonskaya-1583206199.html
https://ria.ru/20200928/poklonskaya-1577896358.html
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наталья поклонская, госдума рф, единая россия, общество

Поклонская запустила новый социальный проект

08:29 25.11.2020
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Наталья Поклонская
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская заявила, что решила запустить новый социальный проект.
"Я запустила проект в социальных сетях с названием #КомандаПоклонской. С его помощью каждый человек может рассказать о своей проблеме, обратиться ко мне за помощью в ее решении", - сказала РИА Новости Поклонская.
Наталья Поклонская во время открытия IX сессии Международной молодежной модели ООН Дипакадемии МИД России DAIMMUN-20 - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
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По ее словам, за первую неделю к ней поступило более 200 обращений граждан из различных регионов страны.
"По каждой проблеме направленны запросы", - сказала депутат.
При этом Поклонская подчеркнула, что проект не преследует цели создания какой-то политический партии.
"Направлен он исключительно для работы с людьми без привязки к стремлению создать какую-то политическую партию. На сегодня я являюсь членом фракции - не партии - "Единая Россия", и мне это дает возможность слышать и слушать людей. Да, с определенными иногда трудностями, но это совершенно нормально для современного мира", - сказала депутат.
Наталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
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Наталья ПоклонскаяГосдума РФЕдиная РоссияОбщество
 
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