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Синоптик рассказала о погоде в Москве в выходные
Синоптик рассказала о погоде в Москве в выходные
Небольшие осадки ожидаются в Москве в выходные, в воскресенье похолодает до минус 4, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T12:07
2020-11-25T12:07
татьяна позднякова
погода
москва
общество
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Небольшие осадки ожидаются в Москве в выходные, в воскресенье похолодает до минус 4, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."В выходные дни у нас атмосферное давление повысится, погода будет облачная с прояснениями, местами будут приниматься небольшие осадки. 29 ноября это будет небольшой снег, тоже местами. Температура воздуха в субботу в ночные часы минус 1 - плюс 1, дневная температура 0 - плюс 2. Юго-западный ветер, 5-10 метров в секунду", - рассказала Позднякова.В воскресенье в течение суток будет минус 4 - плюс 1. "Мы уже будем в более прохладном воздухе. Ветер северо-восточный, восточный, 4-9 метров в секунду", - добавила она.По ее словам, во время похолодания появится вероятность, что ненадолго выйдет солнце.Синоптик уточнила, что, несмотря на похолодание, температура все равно будет выше климатической нормы на 3-4 градуса, до календаря она пока не дотягивает.
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татьяна позднякова, погода, москва, общество

Синоптик рассказала о погоде в Москве в выходные

12:07 25.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей МайшевСотрудник коммунальных служб во время уборки снега в парке "Зарядье" в Москве
Сотрудник коммунальных служб во время уборки снега в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Небольшие осадки ожидаются в Москве в выходные, в воскресенье похолодает до минус 4, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"В выходные дни у нас атмосферное давление повысится, погода будет облачная с прояснениями, местами будут приниматься небольшие осадки. 29 ноября это будет небольшой снег, тоже местами. Температура воздуха в субботу в ночные часы минус 1 - плюс 1, дневная температура 0 - плюс 2. Юго-западный ветер, 5-10 метров в секунду", - рассказала Позднякова.
В воскресенье в течение суток будет минус 4 - плюс 1. "Мы уже будем в более прохладном воздухе. Ветер северо-восточный, восточный, 4-9 метров в секунду", - добавила она.
По ее словам, во время похолодания появится вероятность, что ненадолго выйдет солнце.
Синоптик уточнила, что, несмотря на похолодание, температура все равно будет выше климатической нормы на 3-4 градуса, до календаря она пока не дотягивает.
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