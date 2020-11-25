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В Москве в среду ожидаются слабые осадки и до двух градусов тепла
В Москве в среду ожидаются слабые осадки и до двух градусов тепла
Слабые осадки и температура до 2 градусов тепла ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T08:36
2020-11-25T08:36
2020-11-25T08:36
елена волосюк
погода
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общество
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Слабые осадки и температура до 2 градусов тепла ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Сегодня регион останется во власти достаточно влажного и достаточно теплого Атлантического воздуха. На фоне небольшого роста атмосферного давления в течение дня в городе будет преобладать облачная погода, местами не исключены слабые осадки. Максимальная температура в столице 0…+2 градуса, по области от ноля до 3 тепла. Это примерно на три градуса выше многолетних климатических значений", - рассказала Волосюк.Она отметила, что осадки будут идти в виде дождя и мокрого снега."Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится и составит 748 миллиметров ртутного столба, это чуть выше привычных для Москвы значений", - отметила синоптик.
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елена волосюк, погода, москва, общество
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости.
Слабые осадки и температура до 2 градусов тепла ожидается в Москве
в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк
.
"Сегодня регион останется во власти достаточно влажного и достаточно теплого Атлантического воздуха. На фоне небольшого роста атмосферного давления в течение дня в городе будет преобладать облачная погода, местами не исключены слабые осадки. Максимальная температура в столице 0…+2 градуса, по области от ноля до 3 тепла. Это примерно на три градуса выше многолетних климатических значений", - рассказала Волосюк.
Она отметила, что осадки будут идти в виде дождя и мокрого снега.
"Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится и составит 748 миллиметров ртутного столба, это чуть выше привычных для Москвы значений", - отметила синоптик.