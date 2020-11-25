https://ria.ru/20201125/pogoda-1586193537.html

В Москве в среду ожидаются слабые осадки и до двух градусов тепла

В Москве в среду ожидаются слабые осадки и до двух градусов тепла

Слабые осадки и температура до 2 градусов тепла ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T08:36

2020-11-25T08:36

2020-11-25T08:36

елена волосюк

погода

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585648204_0:143:3162:1922_1400x0_80_0_0_9e2175bcf5a3fc04fdbea1752213cce3.jpg

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Слабые осадки и температура до 2 градусов тепла ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Сегодня регион останется во власти достаточно влажного и достаточно теплого Атлантического воздуха. На фоне небольшого роста атмосферного давления в течение дня в городе будет преобладать облачная погода, местами не исключены слабые осадки. Максимальная температура в столице 0…+2 градуса, по области от ноля до 3 тепла. Это примерно на три градуса выше многолетних климатических значений", - рассказала Волосюк.Она отметила, что осадки будут идти в виде дождя и мокрого снега."Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится и составит 748 миллиметров ртутного столба, это чуть выше привычных для Москвы значений", - отметила синоптик.

https://ria.ru/20201122/pogoda-1585758548.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена волосюк, погода, москва, общество