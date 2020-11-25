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Предполагаемого заказчика поджога здания суда в Москве арестовали заочно
Предполагаемого заказчика поджога здания суда в Москве арестовали заочно
Пресненский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест предполагаемого заказчика поджога Никулинского суда столицы Олега Григорьева, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T12:25
2020-11-25T12:25
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Пресненский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест предполагаемого заказчика поджога Никулинского суда столицы Олега Григорьева, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном избрании в отношении Олега Григорьева меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в пресс-службе.Григорьеву заочно предъявлены обвинения по статьям УК РФ "воспрепятствование осуществлению правосудия" и "умышленное уничтожение имущества". Он объявлен в международный розыск. Ранее два исполнителя преступления получили по четыре года колонии.Согласно данным следствия, в ночь на 6 февраля Руслан Ибрагимов по указанию Рафиса Галимова поджег кабинет мирового судебного участка на первом этаже здания Никулинского суда, бросив бутылку с горючей жидкостью. Как полагает СК, они планировали уничтожить материалы уголовного дела, по которому предполагаемый заказчик преступления Григорьев проходил обвиняемым. Ибрагимову за эту работу полагалось 100 тысяч рублей, для её исполнения он приехал в Москву из другого региона, заявили в следствии.Из озвученных в суде данных следует, что из-за пожара площадью два квадратных метра пострадало имущество суда, отделка помещения, техника и материалы дела. Признанный по делу потерпевшим департамент по обеспечению деятельности мировых судей Москвы (здание суда находится в его оперативном управлении) оценил ущерб в 886 тысяч рублей и заявил к подсудимым гражданский иск на соответствующую сумму.Обвиняемые частично признали вину во вменяемых преступлениях, заявляли о раскаянии, но не соглашалась с тем, что их действия квалифицировали как "воспрепятствование осуществлению правосудия". По этой причине защита просила суд ограничиться условным наказанием и дать возможность фигурантам дела возместить причиненный ущерб.
https://ria.ru/20200914/podzhog-1577226028.html
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следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

Предполагаемого заказчика поджога здания суда в Москве арестовали заочно

12:25 25.11.2020
 
© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Яков Андреев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Пресненский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест предполагаемого заказчика поджога Никулинского суда столицы Олега Григорьева, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном избрании в отношении Олега Григорьева меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в пресс-службе.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 17:16
Фигурантам дела о поджоге Никулинского суда Москвы вынесли приговор
Григорьеву заочно предъявлены обвинения по статьям УК РФ "воспрепятствование осуществлению правосудия" и "умышленное уничтожение имущества". Он объявлен в международный розыск. Ранее два исполнителя преступления получили по четыре года колонии.
Согласно данным следствия, в ночь на 6 февраля Руслан Ибрагимов по указанию Рафиса Галимова поджег кабинет мирового судебного участка на первом этаже здания Никулинского суда, бросив бутылку с горючей жидкостью. Как полагает СК, они планировали уничтожить материалы уголовного дела, по которому предполагаемый заказчик преступления Григорьев проходил обвиняемым. Ибрагимову за эту работу полагалось 100 тысяч рублей, для её исполнения он приехал в Москву из другого региона, заявили в следствии.
Из озвученных в суде данных следует, что из-за пожара площадью два квадратных метра пострадало имущество суда, отделка помещения, техника и материалы дела. Признанный по делу потерпевшим департамент по обеспечению деятельности мировых судей Москвы (здание суда находится в его оперативном управлении) оценил ущерб в 886 тысяч рублей и заявил к подсудимым гражданский иск на соответствующую сумму.
Обвиняемые частично признали вину во вменяемых преступлениях, заявляли о раскаянии, но не соглашалась с тем, что их действия квалифицировали как "воспрепятствование осуществлению правосудия". По этой причине защита просила суд ограничиться условным наказанием и дать возможность фигурантам дела возместить причиненный ущерб.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 07.02.2020
7 февраля, 13:13
СК установил заказчика поджога Никулинского суда в Москве
 
Следственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
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