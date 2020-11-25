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Более 71 тысячи детей получат новогодние подарки от врио главы Мордовии

Более 71 тысячи детей получат новогодние подарки от врио главы Мордовии

Накануне Нового года более 71 тысячи детей в Мордовии получат сладкие подарки от временно исполняющего главы региона Артема Здунова, сообщила его пресс-служба. РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T16:07

2020-11-25T16:07

2020-11-25T16:07

республика мордовия

артем здунов

саранск

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 ноя - РИА Новости. Накануне Нового года более 71 тысячи детей в Мордовии получат сладкие подарки от временно исполняющего главы региона Артема Здунова, сообщила его пресс-служба.Как рассказали в министерстве социальной защиты, труда и занятости населения Мордовии, сладкие новогодние подарки от врио главы республики получат дети в возрасте до 13 лет включительно."В сельской местности подарки вручат всем детям, в Саранске и Рузаевке подарки получат дети из социально незащищенных семей – малоимущих, многодетных, приемных семей, а также находящиеся под опекой сироты, дети из семей, где оба родителя являются инвалидами, и дети из семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской станции", - говорится в сообщении.Новогодние подарки также получат все дети-инвалиды в возрасте до 18 лет и воспитанники интернатов и коррекционных школ. Кроме того, подарки вручат детям студентов, аспирантов и магистрантов.

https://ria.ru/20201125/mordoviya-1586278790.html

саранск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

артем здунов, саранск, общество