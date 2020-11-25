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Россияне будут отчитываться перед ФНС за переводы с электронных кошельков
Россияне будут отчитываться перед ФНС за переводы с электронных кошельков
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об обязанности граждан России информировать... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T11:13
2020-11-25T11:13
2020-11-25T11:13
госдума рф
федеральная налоговая служба (фнс россии)
общество
экономика
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об обязанности граждан России информировать Федеральную налоговую службу (ФНС) о крупных переводах денег за рубежом с использованием электронных кошельков - законопроект включен для рассмотрения в первом чтении в порядок работы Госдумы на 8 декабря.Документ, внесенный группой депутатов во главе с председателем думского комитета по финрынку Анатолием Аксаковым и сенатором Николаем Журавлевым, обязывает граждан представлять налоговым органам отчет о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, если сумма таких операций превышает 600 тысяч рублей в год.Законопроект связан с электронными кошельками, пояснял ранее РИА Новости Аксаков. Сейчас, по его словам, граждане, которые осуществляют операции в валюте за пределами РФ и открывают для этого счета, должны представлять информацию об этих операциях в ФНС. А по электронным счетам таких действий они не должны предпринимать, и это "пробел", указывал он.Чтобы ликвидировать этот пробел, и прописываются нормы, что если эти операции превышают 600 тысяч рублей в год, то о них надо информировать ФНС, то есть, информацию надо будет представлять по всем банковским операциям, а по электронным счетам - только на крупные суммы, пояснял Аксаков.В пояснительной записке к законопроекту также отмечается, что в настоящее время все большее число банков и иных организаций финансового рынка, расположенных за пределами РФ, предоставляют своим клиентам возможность осуществлять безналичные платежи с помощью электронных средств платежа, в том числе так называемых электронных кошельков, не используя для этого банковский счет.При этом в соответствии с действующим валютным законодательства граждане России обязаны представлять налоговым органам отчеты об использовании счетов (вкладов), открытых в банках за рубежом. Но в отношении электронных средств платежа эта обязанность отсутствует, что, по мнению авторов законопроекта, снижает эффективность контроля за соблюдением валютного законодательства и не способствует минимизации рисков в сферах противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также информационной безопасности.
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госдума рф, федеральная налоговая служба (фнс россии), общество, экономика
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости.
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об обязанности граждан России информировать Федеральную налоговую службу
(ФНС) о крупных переводах денег за рубежом с использованием электронных кошельков - законопроект включен для рассмотрения в первом чтении в порядок работы Госдумы
на 8 декабря.
Документ, внесенный группой депутатов во главе с председателем думского комитета по финрынку Анатолием Аксаковым и сенатором Николаем Журавлевым, обязывает граждан представлять налоговым органам отчет о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, если сумма таких операций превышает 600 тысяч рублей в год.
Законопроект связан с электронными кошельками, пояснял ранее РИА Новости Аксаков. Сейчас, по его словам, граждане, которые осуществляют операции в валюте за пределами РФ и открывают для этого счета, должны представлять информацию об этих операциях в ФНС. А по электронным счетам таких действий они не должны предпринимать, и это "пробел", указывал он.
Чтобы ликвидировать этот пробел, и прописываются нормы, что если эти операции превышают 600 тысяч рублей в год, то о них надо информировать ФНС, то есть, информацию надо будет представлять по всем банковским операциям, а по электронным счетам - только на крупные суммы, пояснял Аксаков.
В пояснительной записке к законопроекту также отмечается, что в настоящее время все большее число банков и иных организаций финансового рынка, расположенных за пределами РФ, предоставляют своим клиентам возможность осуществлять безналичные платежи с помощью электронных средств платежа, в том числе так называемых электронных кошельков, не используя для этого банковский счет.
При этом в соответствии с действующим валютным законодательства граждане России обязаны представлять налоговым органам отчеты об использовании счетов (вкладов), открытых в банках за рубежом. Но в отношении электронных средств платежа эта обязанность отсутствует, что, по мнению авторов законопроекта, снижает эффективность контроля за соблюдением валютного законодательства и не способствует минимизации рисков в сферах противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также информационной безопасности.