https://ria.ru/20201125/pensiya-1586337748.html

В Госдуме назвали главную цель всех изменений пенсионной системы

В Госдуме назвали главную цель всех изменений пенсионной системы

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявил, что все предложения по вопросу изменения пенсионной системы в РФ должны стремиться к одной... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T20:29

2020-11-25T20:29

2020-11-25T20:29

россия

ярослав нилов

сергей миронов

пенсионный фонд рф

справедливая россия

госдума рф

общество

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявил, что все предложения по вопросу изменения пенсионной системы в РФ должны стремиться к одной цели – достойной пенсии для всех россиян.Ранее глава думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов неоднократно критиковал работу ПФР и призывал упразднить фонд. В среду Миронов предложил лево-патриотическим силам объединиться для введения новой пенсионной системы, а не "затевать разборки".Депутат отметил, что при рассмотрении вопроса об упразднении пенсионного фонда необходимо понять, кто будет вместо него будет выполнять ряд государственных функций.

https://ria.ru/20201120/pensiya-1585542275.html

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россия, ярослав нилов, сергей миронов, пенсионный фонд рф, справедливая россия, госдума рф, общество