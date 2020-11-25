https://ria.ru/20201125/pensiya-1586337748.html
В Госдуме назвали главную цель всех изменений пенсионной системы
В Госдуме назвали главную цель всех изменений пенсионной системы
Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявил, что все предложения по вопросу изменения пенсионной системы в РФ должны стремиться к одной... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T20:29
2020-11-25T20:29
2020-11-25T20:29
россия
ярослав нилов
сергей миронов
пенсионный фонд рф
справедливая россия
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общество
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявил, что все предложения по вопросу изменения пенсионной системы в РФ должны стремиться к одной цели – достойной пенсии для всех россиян.Ранее глава думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов неоднократно критиковал работу ПФР и призывал упразднить фонд. В среду Миронов предложил лево-патриотическим силам объединиться для введения новой пенсионной системы, а не "затевать разборки".Депутат отметил, что при рассмотрении вопроса об упразднении пенсионного фонда необходимо понять, кто будет вместо него будет выполнять ряд государственных функций.
https://ria.ru/20201120/pensiya-1585542275.html
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россия, ярослав нилов, сергей миронов, пенсионный фонд рф, справедливая россия, госдума рф, общество