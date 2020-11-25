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В Госдуме назвали главную цель всех изменений пенсионной системы
В Госдуме назвали главную цель всех изменений пенсионной системы
Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявил, что все предложения по вопросу изменения пенсионной системы в РФ должны стремиться к одной... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T20:29
2020-11-25T20:29
россия
ярослав нилов
сергей миронов
пенсионный фонд рф
справедливая россия
госдума рф
общество
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявил, что все предложения по вопросу изменения пенсионной системы в РФ должны стремиться к одной цели – достойной пенсии для всех россиян.Ранее глава думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов неоднократно критиковал работу ПФР и призывал упразднить фонд. В среду Миронов предложил лево-патриотическим силам объединиться для введения новой пенсионной системы, а не "затевать разборки".Депутат отметил, что при рассмотрении вопроса об упразднении пенсионного фонда необходимо понять, кто будет вместо него будет выполнять ряд государственных функций.
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россия, ярослав нилов, сергей миронов, пенсионный фонд рф, справедливая россия, госдума рф, общество

В Госдуме назвали главную цель всех изменений пенсионной системы

20:29 25.11.2020
 
© РИА Новости / Денис АбрамовПосетители в отделении пенсионного фонда РФ
Посетители в отделении пенсионного фонда РФ - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявил, что все предложения по вопросу изменения пенсионной системы в РФ должны стремиться к одной цели – достойной пенсии для всех россиян.
Ранее глава думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов неоднократно критиковал работу ПФР и призывал упразднить фонд. В среду Миронов предложил лево-патриотическим силам объединиться для введения новой пенсионной системы, а не "затевать разборки".

Я всегда отталкиваюсь от цели, цель одна – достойная пенсия для пенсионеров. Каким образом ее обеспечить? Давайте смотреть предложения. Насколько я знаю, какие-то предложения, наработки у "Справедливой России" есть, они готовят законопроект. Давайте посмотрим, что предлагается.

Председатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов
Ярослав Нилов
глава комитета Госдумы по труду и соцполитике
Депутат отметил, что при рассмотрении вопроса об упразднении пенсионного фонда необходимо понять, кто будет вместо него будет выполнять ряд государственных функций.
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РоссияЯрослав НиловСергей МироновПенсионный фонд РФСправедливая РоссияГосдума РФОбщество
 
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