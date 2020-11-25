Суд приостановил сертификацию результатов выборов в Пенсильвании

"Трампу было на это плевать". Что затеет Байден в свои первые 100 дней?

Джо Байден, объявивший о своей победе на президентских выборах в США, рассказал, что он планирует сделать в первые сто дней на посту главы государства. Американист Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik оценил эти планы.