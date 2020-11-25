Суд приостановил сертификацию результатов выборов в Пенсильвании
© AP Photo / Mary AltafferПодсчет голосов на выборах президента США, Пенсильвания
© AP Photo / Mary Altaffer
ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. Суд приостановил сертификацию результатов выборов в Пенсильвании, но власти штата уже заявили, что на итог выборов это не влияет.
"Любые дальнейшие действия по улучшению сертификации результатов на выборах 2020 года… временно приостановлены до проведения слушаний по существу", - говорится в распоряжении судьи Патришии Маккалоу. Слушания намечены на пятницу 27 ноября.
При этом генпрокурор Пенсильвании Джош Шапиро заявил, что результаты в Пенсильвании уже сертифицированы, а потому на расклад по выборщикам от штата это решение суда не повлияет.
Вчера, 12:39Сказано в эфире"Трампу было на это плевать". Что затеет Байден в свои первые 100 дней?Джо Байден, объявивший о своей победе на президентских выборах в США, рассказал, что он планирует сделать в первые сто дней на посту главы государства. Американист Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik оценил эти планы.
Он добавил также, что штат подаст апелляцию.
По официальным данным, демократ Джо Байден выиграл президентские выборы в Пенсильвании с отрывом от республиканца Дональда Трампа примерно в 80 тысяч голосов и получил всех 20 выборщиков от штата. Трамп отказывается признавать поражение на выборах и оспаривает их результаты в ряде штатов.