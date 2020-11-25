https://ria.ru/20201125/parkovka-1586272205.html

Мосгордума не поддержала проект о бесплатных парковках для инвалидов

Мосгордума не поддержала проект о бесплатных парковках для инвалидов

Мосгордума не поддержала законопроект о предоставлении инвалидам, имеющим знак, права бесплатно парковаться на всех, в том числе платных, парковках в Москве,... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T15:04

2020-11-25T15:04

2020-11-25T15:04

евгений ступин

алексей шапошников

александр семенников

московская городская дума

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/152949/74/1529497414_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_c6147436bdcfea6fe523cb737c999a8b.jpg

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Мосгордума не поддержала законопроект о предоставлении инвалидам, имеющим знак, права бесплатно парковаться на всех, в том числе платных, парковках в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Как говорится в пояснительной записке, законопроект разработан с целью формирования в городе Москве благоприятной и доступной среды проживания для инвалидов. Федеральным законом предусмотрены меры поддержки инвалидов в виде выделения не менее 10% парковочных мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На практике организатор платной парковки нередко игнорирует предусмотренное законом "не менее 10%", трактуя это как 10% от общего количества парковочных мест."Сегодня, безусловно, проблема дефицита парковочного пространства в Москве носит очень острый характер для всех москвичей и жителей столицы и гостей столицы. Но инвалиды от этого страдают особенным образом, потому что для них найти парковку в полукилометре от места, куда им нужно обратиться, ... надо как-то добираться", - пояснил редактор законопроекта, депутат Евгений Ступин.В свою очередь депутат Александр Семенников объяснил, почему поддержка законопроекта не решит проблему."Отличие кодекса от всех остальных законов состоит в том, что в нем есть так называемая общая часть, устанавливающая общие принципы ответственности, освобождения от ответственности, требования к административному процессу. Все эти вещи могут быть установлены только в федеральном законодательстве, ни в коем случае не в законодательстве субъекта, они определены в федеральном КоАПе, то есть общей частью для нашего кодекса является общая часть федерального КоАП", - пояснил Семенников."На голосование для принятия в первом чтении ставится проект закона города Москвы о внесение изменений и дополнений в статью 8.14 Закона города Москвы от 21 ноября 2007 года № 45 "Кодекс города Москвы об административных правонарушениях" с изменениями редактора, которые он внес в проект до принятия решения, в том числе и в название документа", - сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.По итогам голосования 17 депутатов поддержали законопроект, что было недостаточно для принятия положительного решения.

https://ria.ru/20200920/invalidy-1577503491.html

https://ria.ru/20200714/1574296749.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений ступин, алексей шапошников, александр семенников, московская городская дума, москва