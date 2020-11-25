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Мосгордума не поддержала проект о бесплатных парковках для инвалидов
Мосгордума не поддержала проект о бесплатных парковках для инвалидов
Мосгордума не поддержала законопроект о предоставлении инвалидам, имеющим знак, права бесплатно парковаться на всех, в том числе платных, парковках в Москве,... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T15:04
2020-11-25T15:04
евгений ступин
алексей шапошников
александр семенников
московская городская дума
москва
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Мосгордума не поддержала законопроект о предоставлении инвалидам, имеющим знак, права бесплатно парковаться на всех, в том числе платных, парковках в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Как говорится в пояснительной записке, законопроект разработан с целью формирования в городе Москве благоприятной и доступной среды проживания для инвалидов. Федеральным законом предусмотрены меры поддержки инвалидов в виде выделения не менее 10% парковочных мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На практике организатор платной парковки нередко игнорирует предусмотренное законом "не менее 10%", трактуя это как 10% от общего количества парковочных мест."Сегодня, безусловно, проблема дефицита парковочного пространства в Москве носит очень острый характер для всех москвичей и жителей столицы и гостей столицы. Но инвалиды от этого страдают особенным образом, потому что для них найти парковку в полукилометре от места, куда им нужно обратиться, ... надо как-то добираться", - пояснил редактор законопроекта, депутат Евгений Ступин.В свою очередь депутат Александр Семенников объяснил, почему поддержка законопроекта не решит проблему."Отличие кодекса от всех остальных законов состоит в том, что в нем есть так называемая общая часть, устанавливающая общие принципы ответственности, освобождения от ответственности, требования к административному процессу. Все эти вещи могут быть установлены только в федеральном законодательстве, ни в коем случае не в законодательстве субъекта, они определены в федеральном КоАПе, то есть общей частью для нашего кодекса является общая часть федерального КоАП", - пояснил Семенников."На голосование для принятия в первом чтении ставится проект закона города Москвы о внесение изменений и дополнений в статью 8.14 Закона города Москвы от 21 ноября 2007 года № 45 "Кодекс города Москвы об административных правонарушениях" с изменениями редактора, которые он внес в проект до принятия решения, в том числе и в название документа", - сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.По итогам голосования 17 депутатов поддержали законопроект, что было недостаточно для принятия положительного решения.
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евгений ступин, алексей шапошников, александр семенников, московская городская дума, москва

Мосгордума не поддержала проект о бесплатных парковках для инвалидов

15:04 25.11.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМеста для парковки автомобилей инвалидов на Комсомольской площади в Москве
Места для парковки автомобилей инвалидов на Комсомольской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Мосгордума не поддержала законопроект о предоставлении инвалидам, имеющим знак, права бесплатно парковаться на всех, в том числе платных, парковках в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Как говорится в пояснительной записке, законопроект разработан с целью формирования в городе Москве благоприятной и доступной среды проживания для инвалидов. Федеральным законом предусмотрены меры поддержки инвалидов в виде выделения не менее 10% парковочных мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На практике организатор платной парковки нередко игнорирует предусмотренное законом "не менее 10%", трактуя это как 10% от общего количества парковочных мест.
"Сегодня, безусловно, проблема дефицита парковочного пространства в Москве носит очень острый характер для всех москвичей и жителей столицы и гостей столицы. Но инвалиды от этого страдают особенным образом, потому что для них найти парковку в полукилометре от места, куда им нужно обратиться, ... надо как-то добираться", - пояснил редактор законопроекта, депутат Евгений Ступин.
В свою очередь депутат Александр Семенников объяснил, почему поддержка законопроекта не решит проблему.
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"Отличие кодекса от всех остальных законов состоит в том, что в нем есть так называемая общая часть, устанавливающая общие принципы ответственности, освобождения от ответственности, требования к административному процессу. Все эти вещи могут быть установлены только в федеральном законодательстве, ни в коем случае не в законодательстве субъекта, они определены в федеральном КоАПе, то есть общей частью для нашего кодекса является общая часть федерального КоАП", - пояснил Семенников.
"На голосование для принятия в первом чтении ставится проект закона города Москвы о внесение изменений и дополнений в статью 8.14 Закона города Москвы от 21 ноября 2007 года № 45 "Кодекс города Москвы об административных правонарушениях" с изменениями редактора, которые он внес в проект до принятия решения, в том числе и в название документа", - сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
По итогам голосования 17 депутатов поддержали законопроект, что было недостаточно для принятия положительного решения.
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