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В Саратовской области три человека погибли от отравления угарным газом
В Саратовской области три человека погибли от отравления угарным газом
Следствие проводит проверку по факту гибели трех человек, предположительно, от отравления угарным газом в Саратовской области, сообщило региональное управление... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T20:25
2020-11-25T20:25
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
саратовская область
происшествия
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САРАТОВ, 25 ноя - РИА Новости. Следствие проводит проверку по факту гибели трех человек, предположительно, от отравления угарным газом в Саратовской области, сообщило региональное управление СК РФ.По предварительным данным, вечером в среду житель села Бакуры Екатериновского района пришел навестить своего 62-летнего брата, но на стук в дверь никто не открыл, тогда мужчина вошел в дом и обнаружил брата, его 66-летнюю сожительницу и 39-летнего племянника без признаков жизни, о чем сообщил в полицию."При внешнем осмотре телесных повреждений на погибших не обнаружено. Помещение дома отапливалось печью. Шибер дымохода печи оказался закрыт. В качестве основной причины гибели двух мужчин и женщины рассматривается отравление продуктами горения", - говорится в сообщении.Как уточнила журналистам начальник пресс-службы областного главка МЧС Наталия Куличенкова, в доме, где были обнаружены погибшие, пожара не было.
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следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), саратовская область, происшествия

В Саратовской области три человека погибли от отравления угарным газом

20:25 25.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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САРАТОВ, 25 ноя - РИА Новости. Следствие проводит проверку по факту гибели трех человек, предположительно, от отравления угарным газом в Саратовской области, сообщило региональное управление СК РФ.
По предварительным данным, вечером в среду житель села Бакуры Екатериновского района пришел навестить своего 62-летнего брата, но на стук в дверь никто не открыл, тогда мужчина вошел в дом и обнаружил брата, его 66-летнюю сожительницу и 39-летнего племянника без признаков жизни, о чем сообщил в полицию.
"При внешнем осмотре телесных повреждений на погибших не обнаружено. Помещение дома отапливалось печью. Шибер дымохода печи оказался закрыт. В качестве основной причины гибели двух мужчин и женщины рассматривается отравление продуктами горения", - говорится в сообщении.
Как уточнила журналистам начальник пресс-службы областного главка МЧС Наталия Куличенкова, в доме, где были обнаружены погибшие, пожара не было.
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