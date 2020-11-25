https://ria.ru/20201125/onkologiya-1586069781.html
Онкобольным Камчатки стал доступен бесконтактный метод лечения опухолей
Онкобольным Камчатки стал доступен бесконтактный метод лечения опухолей
В Камчатском краевом онкологическом диспансере установили аппарат для лучевой терапии, теперь местным жителям не придется уезжать на операцию в другие регионы... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T08:00
2020-11-25T08:00
2020-11-25T08:00
хорошие новости
хорошие новости
камчатский край
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В Камчатском краевом онкологическом диспансере установили аппарат для лучевой терапии, теперь местным жителям не придется уезжать на операцию в другие регионы. Техника позволит провести жизненно необходимое лечение с комфортом для больных, считают в краевом минздраве.Раньше пациентов с некоторыми онкологическими заболеваниями приходилось направлять на лечение за пределы края. "Приобретение линейного ускорителя позволит вывести работу камчатских онкологов на совершенно новый качественный уровень. Теперь наши врачи смогут проводить облучение опухолей грудной клетки, простаты, кожи. А пациентам не придется летать в другие регионы, чтобы провести эти жизненно важные процедуры", – рассказал министр здравоохранения Камчатского края Андрей Кузьмин.Аппарат называется линейный ускоритель, и он позволяет просканировать тело пациента и построить трехмерную модель опухоли, чтобы облучить ее максимально точно, сообщается на сайте. При этом здоровые ткани, окружающие опухоль, подвергаются минимальному воздействию, что критически важно при лечении опухолей головы, шеи и спинного мозга. Аппарат способен хранить в памяти базы данных пациентов, изображения и планы облучения. Стол ускорителя достаточно мощный, чтобы провести лечение пациентов с высокой массой тела.Оборудование отладит и запустит инженер, который специально приехал на Камчатку. Он же проведет обучение для специалистов.На покупку линейного ускорителя из федерального бюджета направлено почти 230 миллионов рублей.
https://ria.ru/20201124/rak-1586012353.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хорошие новости, камчатский край
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости.
В Камчатском краевом онкологическом диспансере установили аппарат для лучевой терапии, теперь местным жителям не придется уезжать на операцию в другие регионы. Техника позволит провести жизненно необходимое лечение с комфортом для больных, считают
в краевом минздраве.
Раньше пациентов с некоторыми онкологическими заболеваниями приходилось направлять на лечение за пределы края.
"Приобретение линейного ускорителя позволит вывести работу камчатских онкологов на совершенно новый качественный уровень. Теперь наши врачи смогут проводить облучение опухолей грудной клетки, простаты, кожи. А пациентам не придется летать в другие регионы, чтобы провести эти жизненно важные процедуры", – рассказал министр здравоохранения Камчатского края Андрей Кузьмин.
Аппарат называется линейный ускоритель, и он позволяет просканировать тело пациента и построить трехмерную модель опухоли, чтобы облучить ее максимально точно, сообщается на сайте. При этом здоровые ткани, окружающие опухоль, подвергаются минимальному воздействию, что критически важно при лечении опухолей головы, шеи и спинного мозга. Аппарат способен хранить в памяти базы данных пациентов, изображения и планы облучения. Стол ускорителя достаточно мощный, чтобы провести лечение пациентов с высокой массой тела.
Оборудование отладит и запустит инженер, который специально приехал на Камчатку. Он же проведет обучение для специалистов.
На покупку линейного ускорителя из федерального бюджета направлено почти 230 миллионов рублей.