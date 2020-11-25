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Названа стоимость выступления Деда Мороза и Снегурочки в Москве
Названа стоимость выступления Деда Мороза и Снегурочки в Москве
Стоимость часа работы Деда Мороза и Снегурочки в новогоднюю ночь в Москве начинается от 15 тысяч рублей, с реквизитом - дороже, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T06:03
2020-11-25T06:03
снегурочка
дед мороз
москва
общество
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Стоимость часа работы Деда Мороза и Снегурочки в новогоднюю ночь в Москве начинается от 15 тысяч рублей, с реквизитом - дороже, рассказали РИА Новости в компаниях, организующих праздники и мероприятия.Как отметили представители компаний, стоимость выступления артистов зависит от даты, использования дополнительного реквизита, количества актеров и длительности программы. По данным организаторов, стоимость стандартного часового представления вначале декабря составляет 5 тысяч рублей, ближе к Новому году цена повышается до 15 тысяч рублей.В другой компании отметили, что если шоу-программа предполагает привлечение дополнительных актеров или специальный реквизит, то в начале декабря цена стартует от 12 тысяч рублей, в новогоднюю ночь около 27 тысяч."Дальше идет снижение стоимости, 1 января можно заказать выступление артистов за 18-20 тысяч, после чего цена будет еще снижена где-то на уровень начала декабря", - добавили в компании.
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снегурочка, дед мороз, москва, общество

Названа стоимость выступления Деда Мороза и Снегурочки в Москве

06:03 25.11.2020
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкДед Мороз и Снегурочка
Дед Мороз и Снегурочка - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Стоимость часа работы Деда Мороза и Снегурочки в новогоднюю ночь в Москве начинается от 15 тысяч рублей, с реквизитом - дороже, рассказали РИА Новости в компаниях, организующих праздники и мероприятия.
Как отметили представители компаний, стоимость выступления артистов зависит от даты, использования дополнительного реквизита, количества актеров и длительности программы. По данным организаторов, стоимость стандартного часового представления вначале декабря составляет 5 тысяч рублей, ближе к Новому году цена повышается до 15 тысяч рублей.
"Цена у нас разная. Если отталкиваться от часовой программы, то в начале декабря у нас цена составляет 5 тысяч рублей, а в новогоднюю ночь выступление артистов обойдется в 15 тысяч рублей", - сообщил представитель компании.
В другой компании отметили, что если шоу-программа предполагает привлечение дополнительных актеров или специальный реквизит, то в начале декабря цена стартует от 12 тысяч рублей, в новогоднюю ночь около 27 тысяч.
"Дальше идет снижение стоимости, 1 января можно заказать выступление артистов за 18-20 тысяч, после чего цена будет еще снижена где-то на уровень начала декабря", - добавили в компании.
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