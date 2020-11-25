Небензя назвал визит Помпео на Голанские высоты провокацией
ООН, 25 ноя – РИА Новости. Россия рассматривает визит госсекретаря США Майка Помпео на Голанские высоты как провокацию, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Помпео на прошлой неделе прибыл с визитом в Израиль. Американские СМИ писали о его намерении посетить в том числе Голанские высоты, но госдепартамент США отказался подтвердить или опровергнуть эту информацию. Затем в четверг утром о своем намерении посетить Голанские высоты заявил сам Помпео. Позднее израильский государственный телеканал "Кан" сообщил, что Помпео посетил Голаны.
"Последовательно выступаем за сохранение единства Сирии, уважение ее суверенитета, территориальной целостности. Призываем отказаться от планов по разделению страны, затягиванию конфликта в ней", - сказал Небензя.
"Это касается как востока, так и запада САР, в том числе оккупированных сирийских Голан, визит на которые высокопоставленного чиновника Соединенных Штатов рассматриваем как провокацию", - подчеркнул он.
Госсекретарь США Майк Помпео во время посещения Голанских высот
По его словам, крайнюю озабоченность Москвы вызывают процессы, идущие на сирийской территории, где сохраняется незаконное военное присутствие США.
"Помимо провоцируемых внешней оккупацией тенденций на сепаратизм, разрыв исторических связей между различными этноконфессиональными группами Сирии, блокируются и усилия по восстановлению территориальной целостности страны. Западные коллеги, которые на словах так рьяно радеют за права человека (но только тогда, когда это им выгодно), старательно отводят глаза от положения в этой части в Сирии", - отметил постпред.
По словам Небензи, поступают сообщения об освобождении из тюрем боевиков, которые направляются в подконтрольные Дамаску районы. Кроме того, как указал постпред, есть также сообщения о планируемых судебных процессах, в том числе над иностранными гражданами, "непонятно какими судами".
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"Замалчиваются случаи притеснения арабского населения. Продолжается разграбление нефтеносных месторождений и загрязнение окружающей среды, о чем, к сожалению, молчит ООН", - добавил Небензя.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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