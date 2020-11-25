https://ria.ru/20201125/mirotvortsy-1586222965.html

Миронов предложил установить в Москве памятник российскому миротворцу

Миронов предложил установить в Москве памятник российскому миротворцу

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предложил установить в Москве памятник российскому миротворцу. РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T11:49

2020-11-25T11:49

2020-11-25T11:51

сергей миронов

справедливая россия

москва

общество

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предложил установить в Москве памятник российскому миротворцу.День российского миротворца отмечается 25 ноября."Сегодня день российского миротворца. Сегодня российские миротворцы в Карабахе и Приднестровье исполняют свой долг. Впервые 25 ноября 1973 года 36 советских офицеров по решению Организации объединенных нацией поехали в Египет, чтобы помогать развести в арабо-израильском конфликте враждующие стороны", - сказал Миронов журналистам."В этот юбилейный день призываю и министерство обороны, и министерство культуры - все заинтересованные структуры поддержать нашу инициативу, инициативу партии "Справедливая Россия", об установлении в Москве памятника российского миротворца", - сказал он.

https://ria.ru/20201121/karabakh-1585665390.html

москва

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сергей миронов, справедливая россия, москва, общество