https://ria.ru/20201125/mirotvortsy-1586222965.html
Миронов предложил установить в Москве памятник российскому миротворцу
Миронов предложил установить в Москве памятник российскому миротворцу
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предложил установить в Москве памятник российскому миротворцу. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T11:49
2020-11-25T11:49
2020-11-25T11:51
сергей миронов
справедливая россия
москва
общество
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предложил установить в Москве памятник российскому миротворцу.День российского миротворца отмечается 25 ноября."Сегодня день российского миротворца. Сегодня российские миротворцы в Карабахе и Приднестровье исполняют свой долг. Впервые 25 ноября 1973 года 36 советских офицеров по решению Организации объединенных нацией поехали в Египет, чтобы помогать развести в арабо-израильском конфликте враждующие стороны", - сказал Миронов журналистам."В этот юбилейный день призываю и министерство обороны, и министерство культуры - все заинтересованные структуры поддержать нашу инициативу, инициативу партии "Справедливая Россия", об установлении в Москве памятника российского миротворца", - сказал он.
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сергей миронов, справедливая россия, москва, общество
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости.
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов
предложил установить в Москве
памятник российскому миротворцу.
День российского миротворца отмечается 25 ноября.
"Сегодня день российского миротворца. Сегодня российские миротворцы в Карабахе и Приднестровье исполняют свой долг. Впервые 25 ноября 1973 года 36 советских офицеров по решению Организации объединенных нацией поехали в Египет, чтобы помогать развести в арабо-израильском конфликте враждующие стороны", - сказал Миронов журналистам.
"В этот юбилейный день призываю и министерство обороны, и министерство культуры - все заинтересованные структуры поддержать нашу инициативу, инициативу партии "Справедливая Россия", об установлении в Москве памятника российского миротворца", - сказал он.