https://ria.ru/20201125/minoborony-1586251157.html

Администрация Трампа подготовила проект санкций против Минобороны России

Администрация Трампа подготовила проект санкций против Минобороны России

Соединенные Штаты могут ввести санкции против российского Минобороны, ряда предприятий оборонной сферы и гражданской промышленности, одного из ФГУПов, связанных РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T13:34

2020-11-25T13:34

2020-11-25T15:06

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Соединенные Штаты могут ввести санкции против российского Минобороны, ряда предприятий оборонной сферы и гражданской промышленности, одного из ФГУПов, связанных с администрацией Владимира Путина, а также экспертно-криминалистического центра ГУВД по Нижегородской области.Это следует из чернового варианта проекта санкционного списка, который готовит администрация действующего президента Дональда Трампа. С документом удалось ознакомиться РИА Новости.Новые меры связаны с ограничениями, которые, согласно проекту, хотят объявить против 89 китайских компаний, сотрудничающих с военными, и 28 российских организаций авиационной, ракетно-космической и атомной отраслей, приборо- и двигателестроения, а также научных центров.В частности, в список могут попасть институты государственной корпорации "Росатом", которая участвовала в создании перспективных вооружений, два предприятия "Роскосмоса", а также производители вертолетов и авиадвигателей, разработчики и поставщики авиационных материалов и систем организации воздушного движения. По словам источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, если санкции утвердят, американским компаниям потребуется получение специальной лицензии для продолжения любых контактов с российскими предприятиями.Накануне Госдепартамент сообщил о санкциях против трех российских организаций ("Авиазапчасть", ОАО "Элекон" и Nilco Group) по закону о нераспространении оружия массового уничтожения. Они запрещают любым правительственным структурам США иметь дело с этими компаниями, а также лишают права выдавать лицензии на передачу им товаров, находящихся на экспортном контроле.

https://ria.ru/20201111/adskie-sanktsii-1583972506.html

https://ria.ru/20201124/sanktsii-1586128287.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, в мире