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https://ria.ru/20201125/minoborony-1586251157.html
Администрация Трампа подготовила проект санкций против Минобороны России
Администрация Трампа подготовила проект санкций против Минобороны России
Соединенные Штаты могут ввести санкции против российского Минобороны, ряда предприятий оборонной сферы и гражданской промышленности, одного из ФГУПов, связанных РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T13:34
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дональд трамп
сша
в мире
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Соединенные Штаты могут ввести санкции против российского Минобороны, ряда предприятий оборонной сферы и гражданской промышленности, одного из ФГУПов, связанных с администрацией Владимира Путина, а также экспертно-криминалистического центра ГУВД по Нижегородской области.Это следует из чернового варианта проекта санкционного списка, который готовит администрация действующего президента Дональда Трампа. С документом удалось ознакомиться РИА Новости.Новые меры связаны с ограничениями, которые, согласно проекту, хотят объявить против 89 китайских компаний, сотрудничающих с военными, и 28 российских организаций авиационной, ракетно-космической и атомной отраслей, приборо- и двигателестроения, а также научных центров.В частности, в список могут попасть институты государственной корпорации "Росатом", которая участвовала в создании перспективных вооружений, два предприятия "Роскосмоса", а также производители вертолетов и авиадвигателей, разработчики и поставщики авиационных материалов и систем организации воздушного движения. По словам источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, если санкции утвердят, американским компаниям потребуется получение специальной лицензии для продолжения любых контактов с российскими предприятиями.Накануне Госдепартамент сообщил о санкциях против трех российских организаций ("Авиазапчасть", ОАО "Элекон" и Nilco Group) по закону о нераспространении оружия массового уничтожения. Они запрещают любым правительственным структурам США иметь дело с этими компаниями, а также лишают права выдавать лицензии на передачу им товаров, находящихся на экспортном контроле.
https://ria.ru/20201111/adskie-sanktsii-1583972506.html
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дональд трамп, сша, в мире

Администрация Трампа подготовила проект санкций против Минобороны России

13:34 25.11.2020 (обновлено: 15:06 25.11.2020)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваФлаг на здании министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Флаг на здании министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Соединенные Штаты могут ввести санкции против российского Минобороны, ряда предприятий оборонной сферы и гражданской промышленности, одного из ФГУПов, связанных с администрацией Владимира Путина, а также экспертно-криминалистического центра ГУВД по Нижегородской области.
Это следует из чернового варианта проекта санкционного списка, который готовит администрация действующего президента Дональда Трампа. С документом удалось ознакомиться РИА Новости.
Джо Байден в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
11 ноября, 08:00
Грозят ли России "адские санкции" при Байдене
Новые меры связаны с ограничениями, которые, согласно проекту, хотят объявить против 89 китайских компаний, сотрудничающих с военными, и 28 российских организаций авиационной, ракетно-космической и атомной отраслей, приборо- и двигателестроения, а также научных центров.
В частности, в список могут попасть институты государственной корпорации "Росатом", которая участвовала в создании перспективных вооружений, два предприятия "Роскосмоса", а также производители вертолетов и авиадвигателей, разработчики и поставщики авиационных материалов и систем организации воздушного движения.
По словам источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, если санкции утвердят, американским компаниям потребуется получение специальной лицензии для продолжения любых контактов с российскими предприятиями.
Здание Госдепартамента США - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
24 ноября, 17:21
США ввели санкции против трех российских юрлиц
Накануне Госдепартамент сообщил о санкциях против трех российских организаций ("Авиазапчасть", ОАО "Элекон" и Nilco Group) по закону о нераспространении оружия массового уничтожения. Они запрещают любым правительственным структурам США иметь дело с этими компаниями, а также лишают права выдавать лицензии на передачу им товаров, находящихся на экспортном контроле.
 
Дональд ТрампСШАВ мире
 
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