Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201125/lokdaun-1586257223.html
Экономисты рассказали, что поможет России предотвратить новый локдаун
Экономисты рассказали, что поможет России предотвратить новый локдаун
Массовая вакцинация от коронавируса в России поможет предотвратить новые масштабные меры властей по закрытию экономики, или локдаун, говорится в аналитическом... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T13:58
2020-11-25T13:58
распространение нового коронавируса
вакцина "эпиваккорона"
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581252557_0:0:3073:1730_1400x0_80_0_0_7eeee15c43c48ede675b021be3e9bd99.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Массовая вакцинация от коронавируса в России поможет предотвратить новые масштабные меры властей по закрытию экономики, или локдаун, говорится в аналитическом комментарии Bank of America, который есть в распоряжении РИА Новости.Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что массовая вакцинация населения РФ от коронавируса планируется с 2021 года, она будет добровольной. Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что массовая вакцинация от коронавируса скоро начнется и позволит переломить эпидемический процесс.Экономисты BofA ожидают, что рост экономики России в 2021 году составит 3,4%, поддержку ему окажут восстановление цен на нефть, эффект низкой базы, а также рекордно низкая стоимость заимствований. "Последнее уже стало стимулом рекордного роста ипотечных займов в этом году и может стать важным драйвером роста в ближайшие годы. Более высокие цены на нефть и общая стабилизация рынка должны поддержать восстановление инвестиций за счет прибыли компаний", - говорится в документе.Прогнозы банка оказались оптимистичней официального прогноза Минэкономразвития, который предполагает, что ВВП страны в 2021 году вырастет на 3,3%.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор", была зарегистрирована в России 13 октября. Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины. На подходе и третья российская вакцина, говорил ранее президент РФ Владимир Путин.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201123/sammit-1585796649.html
https://ria.ru/20201124/vaktsina-1586067158.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581252557_0:56:2657:2048_1400x0_80_0_0_312bc5fc1583a1a18ef0b498929f2a98.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, экономика

Экономисты рассказали, что поможет России предотвратить новый локдаун

13:58 25.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПассажиры в защитных масках на одной из станций Московского метрополитена
Пассажиры в защитных масках на одной из станций Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Массовая вакцинация от коронавируса в России поможет предотвратить новые масштабные меры властей по закрытию экономики, или локдаун, говорится в аналитическом комментарии Bank of America, который есть в распоряжении РИА Новости.

"Сохраняющийся риск еще одного локдауна, вероятно, будет сглажен скорой вакцинацией, которую власти надеются начать в конце 2020 года. Несмотря на то, что ее эффект может проявиться не сразу, она предотвратит масштабные меры властей, которые могли бы нанести ущерб экономике", - считают эксперты.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что массовая вакцинация населения РФ от коронавируса планируется с 2021 года, она будет добровольной. Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что массовая вакцинация от коронавируса скоро начнется и позволит переломить эпидемический процесс.
Экономисты BofA ожидают, что рост экономики России в 2021 году составит 3,4%, поддержку ему окажут восстановление цен на нефть, эффект низкой базы, а также рекордно низкая стоимость заимствований. "Последнее уже стало стимулом рекордного роста ипотечных займов в этом году и может стать важным драйвером роста в ближайшие годы. Более высокие цены на нефть и общая стабилизация рынка должны поддержать восстановление инвестиций за счет прибыли компаний", - говорится в документе.
Проекция общего фото лидеров стран G20 на дворце Салва в Ат-Турайфе в Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
23 ноября, 08:00
Коронавирус поразил саммит G20. Но Запад не потерпит российской вакцины
Прогнозы банка оказались оптимистичней официального прогноза Минэкономразвития, который предполагает, что ВВП страны в 2021 году вырастет на 3,3%.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор", была зарегистрирована в России 13 октября. Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины. На подходе и третья российская вакцина, говорил ранее президент РФ Владимир Путин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
24 ноября, 13:02Распространение нового коронавируса
Вакцина "Спутник V" показала эффективность выше 95 процентов
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "ЭпиВакКорона"Вакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:32Ирак хочет сотрудничать с разведками других стран для борьбы с ИГ*
09:29В Донецк прибыла колонна МЧС России с гуманитарной помощью
09:19Собянин продлил указ об "удаленке" минимум для 30 процентов персонала
09:14ФСБ рассказала, за что вешали гитлеровских садистов в Орловской области
09:13Глава МИД Ирака заявил об активизации боевиков ИГ* в стране
09:10Тяжелое течение COVID-19 отмечают у 0,2% заболевших детей
09:09Собянин заявил о сглаживании динамики роста заболеваемости COVID-19
09:08В Москве 6229 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:06Собянин рассказал о ситуации с распространением COVID-19 в Москве
09:05Собянин оценил принятые меры по борьбе с коронавирусом
09:04Названы неочевидные симптомы коронавируса
09:03Мишустин подписал распоряжение о закупке препарата "Мелфалан"
09:03Собянин заявил об увеличении числа госпитализаций пациентов с COVID-19
09:02Собянин продлил действующие в Москве ограничения по коронавирусу
09:00Правительство внесло на ратификацию в Думу налоговое соглашение с Кипром
09:00В Иране рост заболеваемости COVID-19 связали с социальной усталостью
08:48Иран сотрудничает с российской стороной по поводу вакцины от COVID-19
08:42В Иране скоро приступят к испытанию вакцины от COVID-19 на людях
08:38МЧС проконтролирует распределение гуманитарной помощи в Карабахе
08:36Власти повысили оценку ущерба от циклона в Приморье
Лента новостейМолния