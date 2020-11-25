https://ria.ru/20201125/lokdaun-1586257223.html

Экономисты рассказали, что поможет России предотвратить новый локдаун

Экономисты рассказали, что поможет России предотвратить новый локдаун

Массовая вакцинация от коронавируса в России поможет предотвратить новые масштабные меры властей по закрытию экономики, или локдаун, говорится в аналитическом... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T13:58

2020-11-25T13:58

2020-11-25T13:58

распространение нового коронавируса

вакцина "эпиваккорона"

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

экономика

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Массовая вакцинация от коронавируса в России поможет предотвратить новые масштабные меры властей по закрытию экономики, или локдаун, говорится в аналитическом комментарии Bank of America, который есть в распоряжении РИА Новости.Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что массовая вакцинация населения РФ от коронавируса планируется с 2021 года, она будет добровольной. Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что массовая вакцинация от коронавируса скоро начнется и позволит переломить эпидемический процесс.Экономисты BofA ожидают, что рост экономики России в 2021 году составит 3,4%, поддержку ему окажут восстановление цен на нефть, эффект низкой базы, а также рекордно низкая стоимость заимствований. "Последнее уже стало стимулом рекордного роста ипотечных займов в этом году и может стать важным драйвером роста в ближайшие годы. Более высокие цены на нефть и общая стабилизация рынка должны поддержать восстановление инвестиций за счет прибыли компаний", - говорится в документе.Прогнозы банка оказались оптимистичней официального прогноза Минэкономразвития, который предполагает, что ВВП страны в 2021 году вырастет на 3,3%.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор", была зарегистрирована в России 13 октября. Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины. На подходе и третья российская вакцина, говорил ранее президент РФ Владимир Путин.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201123/sammit-1585796649.html

https://ria.ru/20201124/vaktsina-1586067158.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, экономика