Экономисты рассказали, что поможет России предотвратить новый локдаун
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПассажиры в защитных масках на одной из станций Московского метрополитена
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Массовая вакцинация от коронавируса в России поможет предотвратить новые масштабные меры властей по закрытию экономики, или локдаун, говорится в аналитическом комментарии Bank of America, который есть в распоряжении РИА Новости.
"Сохраняющийся риск еще одного локдауна, вероятно, будет сглажен скорой вакцинацией, которую власти надеются начать в конце 2020 года. Несмотря на то, что ее эффект может проявиться не сразу, она предотвратит масштабные меры властей, которые могли бы нанести ущерб экономике", - считают эксперты.
Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что массовая вакцинация населения РФ от коронавируса планируется с 2021 года, она будет добровольной. Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что массовая вакцинация от коронавируса скоро начнется и позволит переломить эпидемический процесс.
Экономисты BofA ожидают, что рост экономики России в 2021 году составит 3,4%, поддержку ему окажут восстановление цен на нефть, эффект низкой базы, а также рекордно низкая стоимость заимствований. "Последнее уже стало стимулом рекордного роста ипотечных займов в этом году и может стать важным драйвером роста в ближайшие годы. Более высокие цены на нефть и общая стабилизация рынка должны поддержать восстановление инвестиций за счет прибыли компаний", - говорится в документе.
Прогнозы банка оказались оптимистичней официального прогноза Минэкономразвития, который предполагает, что ВВП страны в 2021 году вырастет на 3,3%.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор", была зарегистрирована в России 13 октября. Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины. На подходе и третья российская вакцина, говорил ранее президент РФ Владимир Путин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.