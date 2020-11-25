https://ria.ru/20201125/kuban-1586344468.html

Власти Кубани сохранят все меры поддержки агропромышленного комплекса

Власти Кубани сохранят все меры поддержки агропромышленного комплекса

Власти Краснодарского края направят на развитие агропромышленного комплекса в 2021 году 7,4 миллиарда рублей, это не окончательная сумма, сообщает администрация РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T20:53

2020-11-25T20:53

2020-11-25T20:53

краснодарский край

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ейск

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 25 ноя - РИА Новости. Власти Краснодарского края направят на развитие агропромышленного комплекса в 2021 году 7,4 миллиарда рублей, это не окончательная сумма, сообщает администрация региона."На развитие агропромышленного комплекса мы направляем 7,4 миллиарда рублей. Господдержку получат как крупные сельхозпроизводители, так и малые формы хозяйствования и сельхозкооперативы. Сумма не окончательная. Если январь и февраль покажет прогнозируемую нами динамику, то объемы господдержки будут увеличены", – приводятся в сообщении слова главы региона Вениамина Кондратьева.Уточняется, что выделенные средства пойдут на развитие сельских территорий, укрепление инфраструктуры на селе и реализацию профильных национальных проектов."В проекте бюджета следующего года предусмотрены новые меры поддержки для инвесторов – возмещение затрат на создание инженерной инфраструктуры при реализации инвестпроектов. На эти цели планируется направить 2,6 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.Кондратьев добавил, что дорожный фонд в крае за последние пять лет увеличился вдвое. "В следующем году его объем составит 32,7 миллиарда рублей. На эти средства планируется построить и отремонтировать 480 километров дорог. В том числе, продолжится реконструкция трассы Краснодар – Ейск и обхода станицы Ленинградской", - уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20201125/kuban-1586308991.html

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вениамин кондратьев, краснодар, ейск, краснодарский край, экономика