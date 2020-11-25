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https://ria.ru/20201125/koronavirus-1586343573.html
В ВОЗ рассказали, как коронавирус мог перейти к человеку
В ВОЗ рассказали, как коронавирус мог перейти к человеку
Вирус SARS-CoV-2, вероятнее всего, передался человеку от одного или нескольких видов животных, к которым болезнь смогла адаптироваться, заявил старший эксперт... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T20:48
2020-11-25T22:57
распространение нового коронавируса
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коронавирусы
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ЖЕНЕВА, 25 ноя — РИА Новости, Елизавета Исакова. Вирус SARS-CoV-2, вероятнее всего, передался человеку от одного или нескольких видов животных, к которым болезнь смогла адаптироваться, заявил старший эксперт лаборатории ВОЗ Франк Конингс в ходе онлайн-сессии вопросов и ответов на официальном аккаунте организации в Twitter."Есть два наиболее вероятных сценария. Согласно первому, вирус перешел напрямую от летучей мыши к человеку и быстро или полностью адаптировался. Это возможный, но маловероятный сценарий. Согласно второму, более вероятному, вирус перескочил от летучей мыши к одному или нескольким видам животных, где у него была возможность к ним адаптироваться, и лишь затем он перешел на человека", — сказал он.Как подчеркнул Конингс, если удастся найти версию вируса, которая еще не адаптировалась к человеку, это поможет понять, какие изменения в нем важны для заражения людей, и создать более эффективные вакцины и лекарства.По его словам, сейчас проводятся исследования с различными животными, в том числе сельскохозяйственными и домашними, чтобы выяснить, насколько они подвержены заражению и могут ли быть резервуаром для вируса. В будущем для них тоже может понадобиться вакцина."Мы знаем, что в некоторой степени заражению вирусом подвержены кошки и в какой-то степени собаки. Если вирус будет циркулировать среди нас в ближайшем будущем, будет хорошей идеей вакцинировать их. Ряд домашних животных также подвержены заражению, но не так как норки &lt;…&gt; Они не заболевают, они не могут легко передать вирус, но они могут заразиться", — добавил эксперт.По подсчетам ВОЗ, во всем мире число заболевших COVID-19 приблизилось к 59,5 миллиона, свыше 1,4 миллиона умерли. В списке наиболее подверженных вирусу государств — США, Индия и Бразилия, за ними следуют Франция, Россия, Испания, Великобритания, Италия, Аргентина и Колумбия.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, весь мир, воз, в мире

В ВОЗ рассказали, как коронавирус мог перейти к человеку

20:48 25.11.2020 (обновлено: 22:57 25.11.2020)
 
© AP Photo / CDCКоронавирус 2019-nCoV
Коронавирус 2019-nCoV - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© AP Photo / CDC
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ЖЕНЕВА, 25 ноя — РИА Новости, Елизавета Исакова. Вирус SARS-CoV-2, вероятнее всего, передался человеку от одного или нескольких видов животных, к которым болезнь смогла адаптироваться, заявил старший эксперт лаборатории ВОЗ Франк Конингс в ходе онлайн-сессии вопросов и ответов на официальном аккаунте организации в Twitter.
"Есть два наиболее вероятных сценария. Согласно первому, вирус перешел напрямую от летучей мыши к человеку и быстро или полностью адаптировался. Это возможный, но маловероятный сценарий. Согласно второму, более вероятному, вирус перескочил от летучей мыши к одному или нескольким видам животных, где у него была возможность к ним адаптироваться, и лишь затем он перешел на человека", — сказал он.
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Как подчеркнул Конингс, если удастся найти версию вируса, которая еще не адаптировалась к человеку, это поможет понять, какие изменения в нем важны для заражения людей, и создать более эффективные вакцины и лекарства.
По его словам, сейчас проводятся исследования с различными животными, в том числе сельскохозяйственными и домашними, чтобы выяснить, насколько они подвержены заражению и могут ли быть резервуаром для вируса. В будущем для них тоже может понадобиться вакцина.
"Мы знаем, что в некоторой степени заражению вирусом подвержены кошки и в какой-то степени собаки. Если вирус будет циркулировать среди нас в ближайшем будущем, будет хорошей идеей вакцинировать их. Ряд домашних животных также подвержены заражению, но не так как норки <…> Они не заболевают, они не могут легко передать вирус, но они могут заразиться", — добавил эксперт.
По подсчетам ВОЗ, во всем мире число заболевших COVID-19 приблизилось к 59,5 миллиона, свыше 1,4 миллиона умерли. В списке наиболее подверженных вирусу государств — США, Индия и Бразилия, за ними следуют Франция, Россия, Испания, Великобритания, Италия, Аргентина и Колумбия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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