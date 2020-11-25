https://ria.ru/20201125/koronavirus-1586343573.html

В ВОЗ рассказали, как коронавирус мог перейти к человеку

В ВОЗ рассказали, как коронавирус мог перейти к человеку

Вирус SARS-CoV-2, вероятнее всего, передался человеку от одного или нескольких видов животных, к которым болезнь смогла адаптироваться, заявил старший эксперт... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T20:48

2020-11-25T20:48

2020-11-25T22:57

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

весь мир

воз

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564134619_0:2:3000:1690_1400x0_80_0_0_2587875cf4fb535ada195aeaeea8d5b4.jpg

ЖЕНЕВА, 25 ноя — РИА Новости, Елизавета Исакова. Вирус SARS-CoV-2, вероятнее всего, передался человеку от одного или нескольких видов животных, к которым болезнь смогла адаптироваться, заявил старший эксперт лаборатории ВОЗ Франк Конингс в ходе онлайн-сессии вопросов и ответов на официальном аккаунте организации в Twitter."Есть два наиболее вероятных сценария. Согласно первому, вирус перешел напрямую от летучей мыши к человеку и быстро или полностью адаптировался. Это возможный, но маловероятный сценарий. Согласно второму, более вероятному, вирус перескочил от летучей мыши к одному или нескольким видам животных, где у него была возможность к ним адаптироваться, и лишь затем он перешел на человека", — сказал он.Как подчеркнул Конингс, если удастся найти версию вируса, которая еще не адаптировалась к человеку, это поможет понять, какие изменения в нем важны для заражения людей, и создать более эффективные вакцины и лекарства.По его словам, сейчас проводятся исследования с различными животными, в том числе сельскохозяйственными и домашними, чтобы выяснить, насколько они подвержены заражению и могут ли быть резервуаром для вируса. В будущем для них тоже может понадобиться вакцина."Мы знаем, что в некоторой степени заражению вирусом подвержены кошки и в какой-то степени собаки. Если вирус будет циркулировать среди нас в ближайшем будущем, будет хорошей идеей вакцинировать их. Ряд домашних животных также подвержены заражению, но не так как норки <…> Они не заболевают, они не могут легко передать вирус, но они могут заразиться", — добавил эксперт.По подсчетам ВОЗ, во всем мире число заболевших COVID-19 приблизилось к 59,5 миллиона, свыше 1,4 миллиона умерли. В списке наиболее подверженных вирусу государств — США, Индия и Бразилия, за ними следуют Франция, Россия, Испания, Великобритания, Италия, Аргентина и Колумбия.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20200713/1574270070.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200616/1573023986.html

весь мир

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, весь мир, воз, в мире