https://ria.ru/20201125/koronavirus-1586322611.html

Мясников дал прогноз по коронавирусу на 2021 год

Мясников дал прогноз по коронавирусу на 2021 год

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире шоу "Полный контакт" с Владимиром Соловьевым о новых пиках эпидемии коронавируса в будущем. РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T18:48

2020-11-25T18:48

2020-11-25T19:45

распространение нового коронавируса

александр мясников (врач)

коронавирус covid-19

владимир соловьев (телеведущий)

воз

бразилия

индия

сша

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире шоу "Полный контакт" с Владимиром Соловьевым о новых пиках эпидемии коронавируса в будущем.По словам Мясникова, скоро будет три-четыре "спокойных" месяца, которыми нужно правильно воспользоваться для подготовки к следующим пикам эпидемии.По данным ВОЗ, число заразившихся коронавирусной инфекцией приближается к 59 миллионам человек, более 1,38 миллиона умерли. Больше всего заболевших зарегистрировали в США, Индии и Бразилии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201125/koronavirus-1586289972.html

бразилия

индия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), коронавирус covid-19, владимир соловьев (телеведущий), воз, бразилия, индия, сша