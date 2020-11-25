https://ria.ru/20201125/koronavirus-1586322611.html
Мясников дал прогноз по коронавирусу на 2021 год
Мясников дал прогноз по коронавирусу на 2021 год
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире шоу "Полный контакт" с Владимиром Соловьевым о новых пиках эпидемии коронавируса в будущем. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T18:48
2020-11-25T18:48
2020-11-25T19:45
распространение нового коронавируса
александр мясников (врач)
коронавирус covid-19
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воз
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сша
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире шоу "Полный контакт" с Владимиром Соловьевым о новых пиках эпидемии коронавируса в будущем.По словам Мясникова, скоро будет три-четыре "спокойных" месяца, которыми нужно правильно воспользоваться для подготовки к следующим пикам эпидемии.По данным ВОЗ, число заразившихся коронавирусной инфекцией приближается к 59 миллионам человек, более 1,38 миллиона умерли. Больше всего заболевших зарегистрировали в США, Индии и Бразилии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201125/koronavirus-1586289972.html
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александр мясников (врач), коронавирус covid-19, владимир соловьев (телеведущий), воз, бразилия, индия, сша