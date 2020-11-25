https://ria.ru/20201125/koronavirus-1586268483.html

Перенесшие COVID-19 рассказали о необычных последствиях болезни

Перенесшие COVID-19 рассказали о необычных последствиях болезни

Восстанавливающиеся после COVID-19 пациенты жалуются на нарушения когнитивных функций, пишет "Российская газета". РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T14:47

2020-11-25T14:47

2020-11-25T15:30

распространение нового коронавируса

николай дихтяренко

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Восстанавливающиеся после COVID-19 пациенты жалуются на нарушения когнитивных функций, пишет "Российская газета".Отмечается, что переболевшие замечают у себя провалы в памяти, потерю ориентации в пространстве и ощущение времени. Так, человек может почувствовать усталость и сесть передохнуть "на пять минут", а затем обнаружить, что прошел уже час."Иногда я не могу вспомнить, как называется хорошо известная мне вещь. Прихожу не туда, куда надо, и забываю зачем, — цитирует издание слова одного из инфицированных.Как поясняет врач-реабилитолог Николай Дихтяренко, такие последствия могут быть связаны с общей интоксикацией организма, которая действует прежде всего на нервную систему."Нервная ткань наиболее чувствительна к токсинам и поэтому страдает в первую очередь. Когда эти симптомы пройдут, пока не знает никто. Поэтому переболевшим пациентам назначается общеукрепляющее лечение, поддерживающее организм", — сказал Дихтяренко в комментарии изданию.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201125/simptom-1586220584.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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николай дихтяренко, коронавирус covid-19, здоровье - общество