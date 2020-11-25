Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201125/koronavirus-1586230416.html
Глава Еврокомиссии предупредила об угрозе третьей волны коронавируса
Глава Еврокомиссии предупредила об угрозе третьей волны коронавируса
Слишком ранняя отмена карантинных мер, вновь введённых в странах Евросоюза, несёт в себе риск возникновения уже третьей волны распространения COVID-19 зимой,... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T12:23
2020-11-25T12:23
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585121800_0:0:2966:1669_1400x0_80_0_0_191880d7e7bdd4c4806208e2fb74cc96.jpg
БРЮССЕЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Слишком ранняя отмена карантинных мер, вновь введённых в странах Евросоюза, несёт в себе риск возникновения уже третьей волны распространения COVID-19 зимой, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на пленарной сессии Европарламента.Она заявила, что ЕС необходимо извлечь уроки из летних послаблений и не допустить тех же ошибок."Слишком раннее ослабление (ограничительных мер - ред.) является риском третьей волны после Рождества", - сказала она.В большинстве стран ЕС Рождество приходится на конец декабря.Ранее глава ЕК отмечала, что Евросоюз, возможно, слишком рано снял серьёзные ограничительные меры после первой волны COVID-19. При этом весной при первом "локдауне" ограничения против коронавируса имели, в целом, более жесткий характер, чем сейчас.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201124/frantsiya-1586171862.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585121800_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_259079e9191a5a540c98bccaea04b954.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, в мире

Глава Еврокомиссии предупредила об угрозе третьей волны коронавируса

12:23 25.11.2020
 
© РИА Новости / Доминик БутенДевушки в масках фотографируются на площади у входа в музей Лувр в Париже
Девушки в масках фотографируются на площади у входа в музей Лувр в Париже - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Доминик Бутен
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Слишком ранняя отмена карантинных мер, вновь введённых в странах Евросоюза, несёт в себе риск возникновения уже третьей волны распространения COVID-19 зимой, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на пленарной сессии Европарламента.
Она заявила, что ЕС необходимо извлечь уроки из летних послаблений и не допустить тех же ошибок.
"Слишком раннее ослабление (ограничительных мер - ред.) является риском третьей волны после Рождества", - сказала она.
В большинстве стран ЕС Рождество приходится на конец декабря.
Ранее глава ЕК отмечала, что Евросоюз, возможно, слишком рано снял серьёзные ограничительные меры после первой волны COVID-19. При этом весной при первом "локдауне" ограничения против коронавируса имели, в целом, более жесткий характер, чем сейчас.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
24 ноября, 22:37Распространение нового коронавируса
Макрон заявил, что Франция прошла пик второй волны коронавируса
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Урсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:29В Донецк прибыла колонна МЧС России с гуманитарной помощью
09:19Собянин продлил указ об "удаленке" минимум для 30 процентов персонала
09:14ФСБ рассказала, за что вешали гитлеровских садистов в Орловской области
09:13Глава МИД Ирака заявил об активизации боевиков ИГ* в стране
09:10Тяжелое течение COVID-19 отмечают у 0,2% заболевших детей
09:09Собянин заявил о сглаживании динамики роста заболеваемости COVID-19
09:08В Москве 6229 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:06Собянин рассказал о ситуации с распространением COVID-19 в Москве
09:05Собянин оценил принятые меры по борьбе с коронавирусом
09:04Названы неочевидные симптомы коронавируса
09:03Мишустин подписал распоряжение о закупке препарата "Мелфалан"
09:03Собянин заявил об увеличении числа госпитализаций пациентов с COVID-19
09:02Собянин продлил действующие в Москве ограничения по коронавирусу
09:00Правительство внесло на ратификацию в Думу налоговое соглашение с Кипром
09:00В Иране рост заболеваемости COVID-19 связали с социальной усталостью
08:48Иран сотрудничает с российской стороной по поводу вакцины от COVID-19
08:42В Иране скоро приступят к испытанию вакцины от COVID-19 на людях
08:38МЧС проконтролирует распределение гуманитарной помощи в Карабахе
08:36Власти повысили оценку ущерба от циклона в Приморье
08:35В ЛНР прибыла сотая колонна МЧС России с гуманитарной помощью
Лента новостейМолния