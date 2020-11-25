https://ria.ru/20201125/koronavirus-1586230416.html

Глава Еврокомиссии предупредила об угрозе третьей волны коронавируса

Глава Еврокомиссии предупредила об угрозе третьей волны коронавируса

Слишком ранняя отмена карантинных мер, вновь введённых в странах Евросоюза, несёт в себе риск возникновения уже третьей волны распространения COVID-19 зимой,... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T12:23

2020-11-25T12:23

2020-11-25T12:23

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585121800_0:0:2966:1669_1400x0_80_0_0_191880d7e7bdd4c4806208e2fb74cc96.jpg

БРЮССЕЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Слишком ранняя отмена карантинных мер, вновь введённых в странах Евросоюза, несёт в себе риск возникновения уже третьей волны распространения COVID-19 зимой, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на пленарной сессии Европарламента.Она заявила, что ЕС необходимо извлечь уроки из летних послаблений и не допустить тех же ошибок."Слишком раннее ослабление (ограничительных мер - ред.) является риском третьей волны после Рождества", - сказала она.В большинстве стран ЕС Рождество приходится на конец декабря.Ранее глава ЕК отмечала, что Евросоюз, возможно, слишком рано снял серьёзные ограничительные меры после первой волны COVID-19. При этом весной при первом "локдауне" ограничения против коронавируса имели, в целом, более жесткий характер, чем сейчас.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201124/frantsiya-1586171862.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, в мире