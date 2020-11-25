https://ria.ru/20201125/koronavirus-1586218962.html
С COVID-19 столкнулись 60% жителей крупных городов, заявил инфекционист
С COVID-19 столкнулись 60% жителей крупных городов, заявил инфекционист
Более 60% жителей крупных городов уже столкнулись с COVID-19, поэтому вероятность скорой стабилизации ситуации ожидаема, сообщил РИА Новости доцент кафедры... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T11:32
2020-11-25T11:32
2020-11-25T11:50
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
рудн
общество
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Более 60% жителей крупных городов уже столкнулись с COVID-19, поэтому вероятность скорой стабилизации ситуации ожидаема, сообщил РИА Новости доцент кафедры инфекционных заболеваний РУДН Сергей Вознесенский.Ранее оперштаб сообщил, что число выявленных в РФ случаев коронавируса за сутки выросло на 23 675, до 2 162 503. В Подмосковье этот показатель впервые больше тысячи – 1 005, в Москве – 4 685, в Петербурге – 3 421. Подтверждены 507 смертей людей с COVID-19, за все время - 37 538."С каждым днем количество людей, которые встретились с вирусом, увеличивается. По оценке некоторых экспертов, которые исследуют популяционный иммунитет, в крупных городах уже более 60% встретились с вирусом. Поэтому вероятность скорой стабилизации вполне ожидаема", - прокомментировал статистику Вознесенский.При этом от однозначных прогнозов с учетом текущих цифр специалист отказался, назвав их преждевременными."Если такая динамика будет прослеживаться в течение нескольких дней, то можно говорить уже о плато, стабилизации и возможном скором прогнозировании снижения числа новых случаев инфицирования", - добавил специалист. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, рудн, общество