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Оперштаб назвал регион с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регион с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 в Ненецком автономном округе - 0,5%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T10:48
2020-11-25T10:48
2020-11-25T10:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ненецкий автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
республика калмыкия
экономика
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 в Ненецком автономном округе - 0,5%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ - 0,5%, 2. Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Дагестан - 0,6%, 3. Республика Калмыкия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Марий Эл - 0,7%", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
ненецкий автономный округ
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ненецкий автономный округ, ханты-мансийский автономный округ, республика калмыкия, экономика