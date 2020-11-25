https://ria.ru/20201125/koronavirus-1586210776.html

Оперштаб назвал регион с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регион с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 в Ненецком автономном округе - 0,5%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T10:48

2020-11-25T10:48

2020-11-25T10:48

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

ненецкий автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

республика калмыкия

экономика

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 в Ненецком автономном округе - 0,5%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ - 0,5%, 2. Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Дагестан - 0,6%, 3. Республика Калмыкия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Марий Эл - 0,7%", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

ненецкий автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

республика калмыкия

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ненецкий автономный округ, ханты-мансийский автономный округ, республика калмыкия, экономика