https://ria.ru/20201125/koronavirus-1586202790.html
Прокуратура проверит ситуацию с COVID-больными на месторождении в ЯНАО
Прокуратура проверит ситуацию с COVID-больными на месторождении в ЯНАО
Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа организовала проверку после сообщений СМИ об отсутствии лечения заразившихся COVID-19 работников компании... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T10:01
2020-11-25T10:01
2020-11-25T10:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
ямал
общество
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 ноя - РИА Новости. Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа организовала проверку после сообщений СМИ об отсутствии лечения заразившихся COVID-19 работников компании "Газстройпром" на Бованенковском месторождении, информирует пресс-служба ведомства.Ранее интернет-издание Ura.ru со ссылкой на сотрудника "Газстройпрома" сообщило, что заразившиеся коронавирусом работники предприятия, которые трудятся на Бованенковском нефтегазоконденсантном месторождении, "не получают лечения", а также вынуждены принимать "свои лекарства, если есть"."По изложенным в публикации сведениям прокуратурой будет дана оценка соблюдению прав вахтовых работников на доступ к своевременной и качественной медицинской помощи. При выявлении нарушений закона будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.Представитель компании во вторник пояснил РИА Новости, что вахтовики, у которых выявлен коронавирус, а также коллеги, контактировавшие с ними, находятся под постоянным наблюдением медицинского персонала, а медпункты "обеспечены необходимыми лекарствами". В случаях тяжелого течения заболевания работников предприятия эвакуируют в профильные стационары.В компании также отмечали, все сотрудники, прибыв на вахту, размещаются на две недели в специальных обсерваторах, где обеспечен медицинский контроль, регулярная дезинфекция, а также организовано трехразовое горячее питание. К работе вахтовики допускаются только при наличии двух отрицательных результатов тестов на коронавирус, при этом на объектах компании в ЯНАО применяется практика проведения профилактических исследований на COVID-19, отмечал представитель "Газстройпрома".Крупные предприятия на Ямале, где работают вахтовики, ранее увеличили предельный срок вахты для сотрудников до трех месяцев. Эта мера связана с профилактикой коронавируса и призвана снизить распространение инфекции на промышленных объектах, учитывая, что ее часто "завозили" из других регионов на предприятия в ЯНАО. Согласно данным региональных властей, каждый пятый заразившийся COVID-19 на Ямале трудится в автономном округе по вахте, причем за последние месяцы доля вахтовиков в общем числе заболевших снизилась.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ямало-ненецкий автономный округ (янао), ямал, общество
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 ноя - РИА Новости.
Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа
организовала проверку после сообщений СМИ об отсутствии лечения заразившихся COVID-19 работников компании "Газстройпром" на Бованенковском месторождении, информирует пресс-служба ведомства.
Ранее интернет-издание Ura.ru
со ссылкой на сотрудника "Газстройпрома" сообщило, что заразившиеся коронавирусом работники предприятия, которые трудятся на Бованенковском нефтегазоконденсантном месторождении, "не получают лечения", а также вынуждены принимать "свои лекарства, если есть".
"По изложенным в публикации сведениям прокуратурой будет дана оценка соблюдению прав вахтовых работников на доступ к своевременной и качественной медицинской помощи. При выявлении нарушений закона будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
Представитель компании во вторник пояснил РИА Новости, что вахтовики, у которых выявлен коронавирус, а также коллеги, контактировавшие с ними, находятся под постоянным наблюдением медицинского персонала, а медпункты "обеспечены необходимыми лекарствами". В случаях тяжелого течения заболевания работников предприятия эвакуируют в профильные стационары.
В компании также отмечали, все сотрудники, прибыв на вахту, размещаются на две недели в специальных обсерваторах, где обеспечен медицинский контроль, регулярная дезинфекция, а также организовано трехразовое горячее питание. К работе вахтовики допускаются только при наличии двух отрицательных результатов тестов на коронавирус, при этом на объектах компании в ЯНАО применяется практика проведения профилактических исследований на COVID-19, отмечал представитель "Газстройпрома".
Крупные предприятия на Ямале
, где работают вахтовики, ранее увеличили предельный срок вахты для сотрудников до трех месяцев. Эта мера связана с профилактикой коронавируса и призвана снизить распространение инфекции на промышленных объектах, учитывая, что ее часто "завозили" из других регионов на предприятия в ЯНАО. Согласно данным региональных властей, каждый пятый заразившийся COVID-19 на Ямале трудится в автономном округе по вахте, причем за последние месяцы доля вахтовиков в общем числе заболевших снизилась.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф