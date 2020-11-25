https://ria.ru/20201125/koronavirus-1586202790.html

Прокуратура проверит ситуацию с COVID-больными на месторождении в ЯНАО

Прокуратура проверит ситуацию с COVID-больными на месторождении в ЯНАО

Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа организовала проверку после сообщений СМИ об отсутствии лечения заразившихся COVID-19 работников компании... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T10:01

2020-11-25T10:01

2020-11-25T10:01

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

ямал

общество

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 ноя - РИА Новости. Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа организовала проверку после сообщений СМИ об отсутствии лечения заразившихся COVID-19 работников компании "Газстройпром" на Бованенковском месторождении, информирует пресс-служба ведомства.Ранее интернет-издание Ura.ru со ссылкой на сотрудника "Газстройпрома" сообщило, что заразившиеся коронавирусом работники предприятия, которые трудятся на Бованенковском нефтегазоконденсантном месторождении, "не получают лечения", а также вынуждены принимать "свои лекарства, если есть"."По изложенным в публикации сведениям прокуратурой будет дана оценка соблюдению прав вахтовых работников на доступ к своевременной и качественной медицинской помощи. При выявлении нарушений закона будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.Представитель компании во вторник пояснил РИА Новости, что вахтовики, у которых выявлен коронавирус, а также коллеги, контактировавшие с ними, находятся под постоянным наблюдением медицинского персонала, а медпункты "обеспечены необходимыми лекарствами". В случаях тяжелого течения заболевания работников предприятия эвакуируют в профильные стационары.В компании также отмечали, все сотрудники, прибыв на вахту, размещаются на две недели в специальных обсерваторах, где обеспечен медицинский контроль, регулярная дезинфекция, а также организовано трехразовое горячее питание. К работе вахтовики допускаются только при наличии двух отрицательных результатов тестов на коронавирус, при этом на объектах компании в ЯНАО применяется практика проведения профилактических исследований на COVID-19, отмечал представитель "Газстройпрома".Крупные предприятия на Ямале, где работают вахтовики, ранее увеличили предельный срок вахты для сотрудников до трех месяцев. Эта мера связана с профилактикой коронавируса и призвана снизить распространение инфекции на промышленных объектах, учитывая, что ее часто "завозили" из других регионов на предприятия в ЯНАО. Согласно данным региональных властей, каждый пятый заразившийся COVID-19 на Ямале трудится в автономном округе по вахте, причем за последние месяцы доля вахтовиков в общем числе заболевших снизилась.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201118/lechenie-1585194224.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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