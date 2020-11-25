https://ria.ru/20201125/koronavirus-1586187628.html

Ученых поразили свойства "коронавирусной" пленки

Ученых поразили свойства "коронавирусной" пленки

Коронавирус может сохранять активность на различных поверхностях в течение нескольких дней из-за образующейся микроскопической пленки, к таким выводам пришли... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T05:05

2020-11-25T05:05

2020-11-25T05:05

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

индия

общество

в мире

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Коронавирус может сохранять активность на различных поверхностях в течение нескольких дней из-за образующейся микроскопической пленки, к таким выводам пришли специалисты Индийского технологического института Бомбея, соответствующее исследование опубликовано в журнале Physics of Fluids.Согласно выводам ученых, более 99,9% жидкости из респираторных выделений испаряется за несколько минут, однако сохраняется их микроскопическая пленка, в которой и выживают частицы вируса.Данная пленка испаряется за разное время, в зависимости от материала поверхности, на который она оказалась, для нержавеющей стали и меди этот период составляет около 24 и 16 часов, соответственно. При этом на полипропилене она может сохраняться более 150 часов. Как отмечают авторы исследования, профессора Раджниш Бхардвадж и Амит Агравал, данные цифры основаны на экспериментах с использованием компьютерного моделирования, проведенных в лабораторных условиях, и, вероятно, в реальности они ниже из-за наличия различных переменных."Самым большим сюрпризом оказалось то, на высыхание этой микроскопической пленки уходят часы. Это свидетельствует о том, что <…> медленно испаряющаяся нанометрическая пленка обеспечивает среду, необходимую для выживания коронавируса", - сказал Бхардвадж.Исследователи отметили, что результаты их анализа подчеркивают необходимость регулярной и тщательной очистки поверхностей для профилактики заражения коронавирусом.Ранее ученые из медицинского университета Киото установили, что коронавирус может сохранять свою активность на коже от шести до 11 часов, в среднем девять, что примерно в пять раз дольше, чем обычный грипп. На других поверхностях, например, металлических и пластиковых, он может оставаться в течение нескольких дней.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201125/koronavirus-1586187231.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, индия, общество, в мире