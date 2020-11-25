Роспотребнадзор рассказал о мутациях генома коронавируса
05:01 25.11.2020 (обновлено: 09:09 25.11.2020)
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Изменения генома коронавируса в России незначительны, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Сейчас специалисты прочитали полные геномы 1215 изолятов коронавируса, которые были выделены в разное время с момента выявления патогена на территории страны.
"Изучение генетической изменчивости коронавируса обеспечивает оперативный мониторинг за патогеном и готовность к незамедлительному принятию необходимых мер при появлении более опасного варианта вируса", — отметили в Роспотребнадзоре.
Все образцы больных COVID-19 поступают в профильную лабораторию центра "Вектор", который имеет большой опыт изучения генетической изменчивости вирусов.
В среду глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что циркулирующий в России коронавирус не имеет мутаций, которые сделали бы его опаснее.
Коронавирусом в России заразились более 2,1 миллиона человек, из которых свыше 1,6 миллиона выздоровели. Жертвами COVID-19 стали 37 тысяч человек. За последние сутки выявили 24,3 тысячи новых случаев инфицирования.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.