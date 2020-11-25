https://ria.ru/20201125/koronavirus-1586187231.html

Роспотребнадзор рассказал о мутациях генома коронавируса

Роспотребнадзор рассказал о мутациях генома коронавируса

Изменения генома коронавируса в России незначительны, сообщается на сайте Роспотребнадзора. РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T05:01

2020-11-25T05:01

2020-11-25T09:09

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Изменения генома коронавируса в России незначительны, сообщается на сайте Роспотребнадзора.Сейчас специалисты прочитали полные геномы 1215 изолятов коронавируса, которые были выделены в разное время с момента выявления патогена на территории страны.Все образцы больных COVID-19 поступают в профильную лабораторию центра "Вектор", который имеет большой опыт изучения генетической изменчивости вирусов.В среду глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что циркулирующий в России коронавирус не имеет мутаций, которые сделали бы его опаснее. Коронавирусом в России заразились более 2,1 миллиона человек, из которых свыше 1,6 миллиона выздоровели. Жертвами COVID-19 стали 37 тысяч человек. За последние сутки выявили 24,3 тысячи новых случаев инфицирования.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество