https://ria.ru/20201125/koronavirus-1586179665.html

Матвиенко не видит оснований для новых жестких мер из-за COVID-19

Матвиенко не видит оснований для новых жестких мер из-за COVID-19

Оснований для введения по России новых жестких мер из-за коронавируса, в том числе "локдауна", нет, полагает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T00:17

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2020-11-25T00:17

распространение нового коронавируса

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Оснований для введения по России новых жестких мер из-за коронавируса, в том числе "локдауна", нет, полагает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.Ситуация с коронавирусом не требует, по мнению Матвиенко, и нового закрытия российских границ. "Уже введены достаточно серьезные ограничения на передвижение граждан. Устанавливать дополнительные барьеры, на мой взгляд, излишне", - считает спикер.Она отметила, что нельзя забывать о гражданах, которым по каким-то срочным обстоятельствам необходимо въехать в Россию или выехать из нее. По договоренности с другими странами мы должны поддерживать сообщение и помогать людям в решении их острых жизненных проблем, подчеркнула Матвиенко. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, общество