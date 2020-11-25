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Матвиенко не видит оснований для новых жестких мер из-за COVID-19
Матвиенко не видит оснований для новых жестких мер из-за COVID-19
Оснований для введения по России новых жестких мер из-за коронавируса, в том числе "локдауна", нет, полагает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T00:17
2020-11-25T00:17
распространение нового коронавируса
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Оснований для введения по России новых жестких мер из-за коронавируса, в том числе "локдауна", нет, полагает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.Ситуация с коронавирусом не требует, по мнению Матвиенко, и нового закрытия российских границ. "Уже введены достаточно серьезные ограничения на передвижение граждан. Устанавливать дополнительные барьеры, на мой взгляд, излишне", - считает спикер.Она отметила, что нельзя забывать о гражданах, которым по каким-то срочным обстоятельствам необходимо въехать в Россию или выехать из нее. По договоренности с другими странами мы должны поддерживать сообщение и помогать людям в решении их острых жизненных проблем, подчеркнула Матвиенко. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, общество

Матвиенко не видит оснований для новых жестких мер из-за COVID-19

00:17 25.11.2020
 
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Оснований для введения по России новых жестких мер из-за коронавируса, в том числе "локдауна", нет, полагает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"В целом по стране, я считаю, оснований для введения новых жестких мер, таких, как локдаун, нет. Вместе с тем, мы видим, что ситуация в регионах сильно отличается", - сказала она газете "Известия".
Ситуация с коронавирусом не требует, по мнению Матвиенко, и нового закрытия российских границ. "Уже введены достаточно серьезные ограничения на передвижение граждан. Устанавливать дополнительные барьеры, на мой взгляд, излишне", - считает спикер.
Она отметила, что нельзя забывать о гражданах, которым по каким-то срочным обстоятельствам необходимо въехать в Россию или выехать из нее. По договоренности с другими странами мы должны поддерживать сообщение и помогать людям в решении их острых жизненных проблем, подчеркнула Матвиенко.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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