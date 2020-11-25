Матвиенко не видит оснований для новых жестких мер из-за COVID-19
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Оснований для введения по России новых жестких мер из-за коронавируса, в том числе "локдауна", нет, полагает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"В целом по стране, я считаю, оснований для введения новых жестких мер, таких, как локдаун, нет. Вместе с тем, мы видим, что ситуация в регионах сильно отличается", - сказала она газете "Известия".
Ситуация с коронавирусом не требует, по мнению Матвиенко, и нового закрытия российских границ. "Уже введены достаточно серьезные ограничения на передвижение граждан. Устанавливать дополнительные барьеры, на мой взгляд, излишне", - считает спикер.
Она отметила, что нельзя забывать о гражданах, которым по каким-то срочным обстоятельствам необходимо въехать в Россию или выехать из нее. По договоренности с другими странами мы должны поддерживать сообщение и помогать людям в решении их острых жизненных проблем, подчеркнула Матвиенко.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.