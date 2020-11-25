https://ria.ru/20201125/khischenie-1586275300.html
МВД выявило хищение 600 миллионов рублей у московской компании
МВД выявило хищение 600 миллионов рублей у московской компании
Правоохранители выявили факт хищения активов московского АО на более чем 600 миллионов рублей, основным акционером которого являлся столичный Департамент... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T15:17
2020-11-25T15:17
2020-11-25T15:24
ирина волк
москва
происшествия
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Правоохранители выявили факт хищения активов московского АО на более чем 600 миллионов рублей, основным акционером которого являлся столичный Департамент имущества, подозреваемый арестован, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.По данным следствия, в 2011 году директор ОАО, основным акционером которого являлся Департамент имущества города Москвы, через подконтрольные компании осуществил ряд финансовых операций, которые привели к образованию фиктивной кредиторской задолженности и банкротству организации. Добавляется, что затем акции компании по заниженной стоимости выкупила аффилированная со злоумышленником фирма и завладела недвижимостью в центре Москвы. Волк отметила, что предварительный ущерб превышает 600 миллионов рублей."Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество" - ред.). Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.Как добавила Волк, правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления.
https://ria.ru/20201123/khischenie-1585965392.html
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ирина волк, москва, происшествия