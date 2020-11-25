https://ria.ru/20201125/khabarovsk-1586192629.html

Заявившие о выходе из ЛДПР хабаровские депутаты решили остаться в партии

Заявившие о выходе из ЛДПР хабаровские депутаты решили остаться в партии

Семнадцать депутатов ЛДПР в Хабаровском крае решили не выходить из рядов партии после разговора с главой регионального отделения, врио губернатора региона... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T08:18

2020-11-25T08:18

2020-11-25T08:26

михаил сидоров

игорь соколов

михаил дегтярев

лдпр

справедливая россия

хабаровск

хабаровский край

политика

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ХАБАРОВСК, 25 ноя — РИА Новости. Семнадцать депутатов ЛДПР в Хабаровском крае решили не выходить из рядов партии после разговора с главой регионального отделения, врио губернатора региона Михаилом Дегтяревым, заявил РИА Новости председатель муниципального парламента Михаил Сидоров.В понедельник сразу 17 депутатов гордумы Хабаровска, в том числе ее председатель, написали заявления о выходе из рядов ЛДПР. Причиной были названы "внутренние убеждения, несогласие с действиями регионального отделения фракции, с их политикой"."Изначально мы не собирались нигде это опубликовывать (выход из партии). Грубо говоря, нас немножечко подвели наши товарищи… В итоге пришлось комментировать. Да, может, мы и потеряли репутацию, зато оставили свое честное имя на 100%. И благодаря нашим этим действиям нас услышали, сказали: "Все, поняли! Мы не лезем, сами принимайте решения", - добавил Сидоров.По словам собеседника агентства, на встрече с врио губернатора Хабаровского края и главой реготделения ЛДПР Михаилом Дегтяревым во вторник были достигнуты договоренности, по результатам которых и было принято решение не расставаться с мандатами и не становиться беспартийными."Врио (губернатора Хабаровского края Дегтярев) согласен на конструктивную работу со стороны пересмотра деятельности реготделения в направлении контроля деятельности фракции ЛДПР гордумы. А мы сделали свой шаг - образно выражаясь, забрали свои заявления: де-факто – нет, а де-юре это состоялось. Все мы надеемся и уверены, что договоренности будут соблюдены", - отметил Сидоров.В 2019 году в муниципальный парламент были выбраны 35 народных избранников. Из них 34 мандата достались партии либерал-демократов, и одно место закрепилось за "Справедливой Россией". В июле из рядов ЛДПР вышел Александр Каян и остался в гордуме беспартийным. Позже в октябре по решению высшего руководства партии был исключен за избиение пенсионера Игорь Соколов.

https://ria.ru/20201123/deputaty-1585839465.html

https://ria.ru/20201124/degtyarev-1586068412.html

https://ria.ru/20201028/degtyarev-1581864867.html

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хабаровский край

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михаил сидоров, игорь соколов, михаил дегтярев, лдпр, справедливая россия, хабаровск, хабаровский край, политика