https://ria.ru/20201125/karabakh-1586179412.html

Армия Азербайджана заняла Кельбаджарский район

Армия Азербайджана заняла Кельбаджарский район

Азербайджанская армия вошла в оставленный армянскими военными Кельбаджарский район, сообщается на сайте минобороны Азербайджана. РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T00:15

2020-11-25T00:15

2020-11-25T07:06

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Азербайджанская армия вошла в оставленный армянскими военными Кельбаджарский район, сообщается на сайте минобороны Азербайджана.Чтобы обеспечить продвижение подразделений на этом направлении, были проведены инженерные работы, производится разминирование и подготавливаются труднопроходимые горные дороги по маршруту движения войск.Ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Баку дал Еревану дополнительные десять дней на вывод вооруженных сил и мирного населения из Кельбаджарского района. Передачу района Азербайджана назначили на 25 ноября. Сложности были связаны с тем, что из Кельбаджарского района в Армению ведет только одна дорога с ограниченной пропускной способностью, также мешала плохая погода.Кельбаджарский район административно входит в состав Азербайджана, согласно Всесоюзной переписи 1989 года, 99,5% населения составляли этнические азербайджанцы. В апреле 1993 года район в результате боевых действий перешел под контроль самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики, его территорию включили в состав Шаумяновского и Мартакертского районов НКР.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, начавшихся в конце сентября. Согласно договоренности, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов, включая Кельбаджарский, переходят под контроль Баку.В Карабахе в соответствии с соглашением размещаются российские миротворцы. Они будут контролировать линию соприкосновения, а также Лачинский и Нахичеванский коридоры. Кроме того, в Азербайджане создали российско-турецкий мониторинговый центр, задача которого — следить за соблюдением перемирия.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Президент Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.Как отмечал премьер-министр Армении Никол Пашинян, решение о мире далось ему тяжело, однако оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.

https://ria.ru/20201124/karabakh-1586086890.html

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нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире