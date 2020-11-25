https://ria.ru/20201125/karabakh-1586179412.html
Армия Азербайджана заняла Кельбаджарский район
Армия Азербайджана заняла Кельбаджарский район
Азербайджанская армия вошла в оставленный армянскими военными Кельбаджарский район, сообщается на сайте минобороны Азербайджана. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T00:15
2020-11-25T00:15
2020-11-25T07:06
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585858497_0:143:2500:1549_1400x0_80_0_0_6d4cf94b2c81ba487b3c233b82c09c55.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Азербайджанская армия вошла в оставленный армянскими военными Кельбаджарский район, сообщается на сайте минобороны Азербайджана.Чтобы обеспечить продвижение подразделений на этом направлении, были проведены инженерные работы, производится разминирование и подготавливаются труднопроходимые горные дороги по маршруту движения войск.Ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Баку дал Еревану дополнительные десять дней на вывод вооруженных сил и мирного населения из Кельбаджарского района. Передачу района Азербайджана назначили на 25 ноября. Сложности были связаны с тем, что из Кельбаджарского района в Армению ведет только одна дорога с ограниченной пропускной способностью, также мешала плохая погода.Кельбаджарский район административно входит в состав Азербайджана, согласно Всесоюзной переписи 1989 года, 99,5% населения составляли этнические азербайджанцы. В апреле 1993 года район в результате боевых действий перешел под контроль самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики, его территорию включили в состав Шаумяновского и Мартакертского районов НКР.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, начавшихся в конце сентября. Согласно договоренности, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов, включая Кельбаджарский, переходят под контроль Баку.В Карабахе в соответствии с соглашением размещаются российские миротворцы. Они будут контролировать линию соприкосновения, а также Лачинский и Нахичеванский коридоры. Кроме того, в Азербайджане создали российско-турецкий мониторинговый центр, задача которого — следить за соблюдением перемирия.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Президент Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.Как отмечал премьер-министр Армении Никол Пашинян, решение о мире далось ему тяжело, однако оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.
https://ria.ru/20201124/karabakh-1586086890.html
нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585858497_0:0:2224:1667_1400x0_80_0_0_676d470a3a6571beb7e32b16ef85aac6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости.
Азербайджанская армия вошла в оставленный армянскими военными Кельбаджарский район, сообщается
на сайте минобороны Азербайджана
.
"Согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентами Азербайджанской Республики, Российской Федерации
и премьер-министром Республики Армения, подразделения Азербайджанской Армии 25 ноября вошли в Кельбаджарский район", - говорится в сообщении.
Чтобы обеспечить продвижение подразделений на этом направлении, были проведены инженерные работы, производится разминирование и подготавливаются труднопроходимые горные дороги по маршруту движения войск.
Ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Баку дал Еревану дополнительные десять дней на вывод вооруженных сил и мирного населения из Кельбаджарского района. Передачу района Азербайджана назначили на 25 ноября. Сложности были связаны с тем, что из Кельбаджарского района в Армению ведет только одна дорога с ограниченной пропускной способностью, также мешала плохая погода.
Кельбаджарский район административно входит в состав Азербайджана, согласно Всесоюзной переписи 1989 года, 99,5% населения составляли этнические азербайджанцы. В апреле 1993 года район в результате боевых действий перешел под контроль самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики, его территорию включили в состав Шаумяновского и Мартакертского районов НКР.
Лидеры России, Азербайджана
и Армении Владимир Путин
, Ильхам Алиев
и Никол Пашинян
10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, начавшихся в конце сентября. Согласно договоренности, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов, включая Кельбаджарский, переходят под контроль Баку
.
В Карабахе в соответствии с соглашением размещаются российские миротворцы. Они будут контролировать линию соприкосновения, а также Лачинский и Нахичеванский коридоры. Кроме того, в Азербайджане создали российско-турецкий мониторинговый центр, задача которого — следить за соблюдением перемирия.
В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Президент Ильхам Алиев
подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
Как отмечал премьер-министр Армении Никол Пашинян, решение о мире далось ему тяжело, однако оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.