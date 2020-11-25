https://ria.ru/20201125/gololed-1586316530.html

МЧС предупредило москвичей о тумане и гололедице

МЧС предупредило москвичей о тумане и гололедице

Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о тумане с вечера среды до утра четверга в ТиНАО и ЗелАО, а также гололедице с вечера среды. РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T18:20

2020-11-25T18:20

2020-11-25T18:20

тинао

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

общество

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о тумане с вечера среды до утра четверга в ТиНАО и ЗелАО, а также гололедице с вечера среды."По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ТиНАО и ЗелАО города Москвы в период с 21 часа 25 ноября до 10 часов 26 ноября ожидается туман с видимостью 300-800 метров. С 19 часов 25 ноября в городе Москве ожидается... гололедица", - говорится в сообщении.МЧС рекомендует при управлении автотранспортом значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать обгонов, перестроений и опережений.

https://ria.ru/20201125/pogoda-1586226929.html

тинао

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тинао, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество