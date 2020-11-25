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МЧС предупредило москвичей о тумане и гололедице
МЧС предупредило москвичей о тумане и гололедице
Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о тумане с вечера среды до утра четверга в ТиНАО и ЗелАО, а также гололедице с вечера среды. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T18:20
2020-11-25T18:20
тинао
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
общество
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о тумане с вечера среды до утра четверга в ТиНАО и ЗелАО, а также гололедице с вечера среды."По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ТиНАО и ЗелАО города Москвы в период с 21 часа 25 ноября до 10 часов 26 ноября ожидается туман с видимостью 300-800 метров. С 19 часов 25 ноября в городе Москве ожидается... гололедица", - говорится в сообщении.МЧС рекомендует при управлении автотранспортом значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать обгонов, перестроений и опережений.
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тинао, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество

МЧС предупредило москвичей о тумане и гололедице

18:20 25.11.2020
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковИнформационный экран с предупреждением о гололедице
Информационный экран с предупреждением о гололедице - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о тумане с вечера среды до утра четверга в ТиНАО и ЗелАО, а также гололедице с вечера среды.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ТиНАО и ЗелАО города Москвы в период с 21 часа 25 ноября до 10 часов 26 ноября ожидается туман с видимостью 300-800 метров. С 19 часов 25 ноября в городе Москве ожидается... гололедица", - говорится в сообщении.
МЧС рекомендует при управлении автотранспортом значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать обгонов, перестроений и опережений.
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ТиНАОФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваОбщество
 
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