https://ria.ru/20201125/fudkorty-1586202074.html
РБК: Минпромторг предложил альтернативу закрытию фуд-кортов в ТЦ
РБК: Минпромторг предложил альтернативу закрытию фуд-кортов в ТЦ
Минпромторг предложил властям регионов несколько способов организации работы фуд-кортов в торговых центрах в период пандемии коронавируса, сообщает РБК. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T09:54
2020-11-25T09:54
2020-11-25T13:49
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
общество
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Минпромторг предложил властям регионов несколько способов организации работы фуд-кортов в торговых центрах в период пандемии коронавируса, сообщает РБК.В ведомстве предположили, что кафе могут обслуживать посетителей за отдельными столиками, как в ресторанах. При этом посадочные места будут находиться на расстоянии полутора метров друг от друга. Столы и подносы после каждого гостя будут дезинфицировать спецраствором.Другая мера — установка прозрачных защитных экранов на стойке оформления и выдачи заказов. В Минпромторге полагают, что эти меры могут стать альтернативой закрытию или ограничению работы фуд-кортов, которые не функционируют в восьми регионах России.
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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество