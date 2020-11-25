https://ria.ru/20201125/finansirovanie-1586296262.html

"Норникель" увеличит финансирование соцпроектов в Забайкалье

"Норникель" увеличит финансирование соцпроектов в Забайкалье

Компания "Норникель" в течение 6 лет увеличит финансирование социальных проектов в Забайкальском крае более чем на 500 миллионов рублей; это предусмотрено... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T16:45

2020-11-25T16:45

2020-11-25T16:45

забайкальский край

александр осипов

норильский никель

владимир потанин

забайкальский край

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ЧИТА, 25 ноя - РИА Новости. Компания "Норникель" в течение 6 лет увеличит финансирование социальных проектов в Забайкальском крае более чем на 500 миллионов рублей; это предусмотрено подписанным сторонами соглашением о совместной реализации в регионе приоритетных соцпрограмм, сообщает пресс-служба краевого правительства.Власти Забайкалья и "Норникель" также подписали соглашение о поддержке инвестпроектов горно-металлургической компании со стороны края.Подписи под документами поставили губернатор Забайкальского края Александр Осипов и президент "Норникеля" Владимир Потанин. Основными направлениями сотрудничества сторон в социальной сфере являются образование, наука, здравоохранение, физкультура и спорт, культура, искусство, социальная поддержка и охрана окружающей среды."При этом финансирование на эти цели со стороны "Норникеля" на ближайшие шесть лет будет увеличено с 1,85 миллиарда рублей до 2,4 миллиарда рублей. Один из важнейших проектов - поддержка детского и юношеского хоккея в Забайкальском крае в размере 35 миллионов рублей в год на период 2021-2023 годов", - отмечается в сообщении.В пресс-службе добавили, что "Норникель" оказывает Забайкалью и помощь в борьбе с COVID-19. В 2020 году компания направила в регион на эти цели 376,7 миллиона рублей, а также поставила два автомобиля скорой помощи, две мобильные лаборатории, аппараты ИВЛ и комплекты реагентов для тестирования. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в крае "Норникель" принял решение выделить на борьбу с коронавирусом еще 50 миллионов рублей."Для края реализация крупных инвестиционных проектов - это возможность для экономического развития, благодаря им создаются высокооплачиваемые, современные рабочие места. Но также это и возможность реализовать успешную социальную политику, так как наши бюджетные возможности принципиально меняются и это позволяет нам решать ключевые социальные задачи, выполнять обязательства перед людьми, создавать благоприятную среду в населенных пунктах", - отметил глава Забайкалья на церемонии подписания.Основной актив "Норникеля" в Забайкальском крае - Быстринский горно-обогатительный комбинат (ГРК Быстринское), запущенный в конце 2017 года Проект привлёк в экономику региона около 100 миллиардов рублей инвестиций. Совокупный объем налоговых платежей "Норникеля" в бюджет края за 2018-2020 годы составит около 6,7 миллиарда рублей. Доля "Норникеля" в бюджете края в 2019 году составила 6,6%, в 2020году (по прогнозу) – 4,2%.

забайкальский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр осипов, норильский никель, владимир потанин, забайкальский край