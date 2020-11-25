https://ria.ru/20201125/dostavka-1586270021.html
МФЦ Подмосковья организует доставку готовых документов на дом
МФЦ Подмосковья организует доставку готовых документов на дом
До конца ноября во всех многофункциональных центрах (МФЦ) Московской области появится услуга по доставке готовых документов на дом, говорится в сообщении... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T14:52
2020-11-25T14:52
2020-11-25T14:52
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мфц (многофункциональный центр)
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. До конца ноября во всех многофункциональных центрах (МФЦ) Московской области появится услуга по доставке готовых документов на дом, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства. Сегодня получить результаты предоставления услуг, не выходя из дома, могут жители 47 городских округов. "В условиях обострения ситуации с коронавирусом особенно важно не допускать очередей в многофункциональных центрах. Поэтому мы запустили сервис по доставке готовых документов из МФЦ еще в 40 городских округах. Ранее такой сервис был доступен в семи муниципалитетах. К концу ноября услуга появится во всех подмосковных МФЦ", – приводятся слова министра госуправления, информационных технологий и связи МО Максима Рымара. По его словам, чтобы воспользоваться сервисом, при обращении за услугой нужно заполнить специальную форму " "Доставка результатов предоставления услуг заявителя на дом" на сайте муниципального МФЦ или в офисе "Мои Документы".
https://ria.ru/20200928/rabota-1577897524.html
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мфц (многофункциональный центр), московская область (подмосковье), общество