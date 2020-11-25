https://ria.ru/20201125/dnr-1586330812.html

ДНР обвинила Киев в игнорировании предложений по обмену пленными

ДНР обвинила Киев в игнорировании предложений по обмену пленными

Киев игнорирует предложения самопровозглашенной Донецкой народной республики в вопросе обмена пленными, сообщили в среду в пресс-службе МИД ДНР. РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T19:40

2020-11-25T19:40

2020-11-25T21:55

мид днр

донецкая народная республика

украина

в мире

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ДОНЕЦК, 25 ноя – РИА Новости. Киев игнорирует предложения самопровозглашенной Донецкой народной республики в вопросе обмена пленными, сообщили в среду в пресс-службе МИД ДНР."До сих пор остается непонятным, на основании чего украинская сторона предлагает совершать новые обмены и завершать предыдущие? Рекламируемый ею вариант проекта "дорожной карты" (по урегулированию конфликта в Донбассе – ред.) содержит абсолютно непоследовательные шаги, которые ничем иным как провокацией не назвать", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.В ведомстве отметили, что в предложенной ДНР "дорожной карте" по урегулированию конфликта в Донбассе четко прописаны "наикратчайшие сроки по обмену" удерживаемыми, местонахождение которых установлено. "Но украинская сторона игнорирует наши предложения, а призывает к освобождению только в СМИ", - отметили в МИД.В ведомстве напомнили, что Киев до сих пор не прекратил уголовное преследование в отношении ранее освобожденных людей, поэтому обмены пленными 2019 – 2020 годов считаются незавершенными.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20201125/karabakh-1586237338.html

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мид днр, донецкая народная республика, украина, в мире