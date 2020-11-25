https://ria.ru/20201125/den-neizvestnogo-soldata-1586225356.html

Онлайн-конференция ко Дню неизвестного солдата

Онлайн-конференция ко Дню неизвестного солдата

2 декабря в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-брифинг о подведении итогов поисковых работ на местах сражений Великой Отечественной войны, приуроченный ко Дню неизвестного солдата – памятной дате, которая отмечается 3 декабря.

2020-11-25T12:02

2020-11-25T12:02

2020-11-25T18:48

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Задать вопросУчастники:- ответственный секретарь "Поискового движения России" Елена ЦУНАЕВА;- руководитель Всероссийского информационно-поискового центра, руководитель регионального отделения Движения в Республике Татарстан Александр КОНОПЛЕВ;- депутат Государственной Думы РФ, основатель Поискового движения в Республике Башкортостан Ильдар БИКБАЕВ.В рамках проекта "Без срока давности" проведены поисковые работы на местах захоронения мирных жителей, убитых нацистскими карателями; впервые за тридцать лет прошли поисковые масштабные работы на Сахалине. Всего за сезон 2020 года найдены останки более 15 тысяч солдат Красной армии.Также в ходе мероприятия будет представлен изданный в 2020 году 10-й том книги "Имена из солдатских медальонов". Приветственное слово к книге написал Президент России Владимир Путин. Книга содержит поименные биографические данные о 2322 военнослужащих, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, имена которых установлены поисковыми организациями в ходе работ на местах боевых действий. Сведения получены на основании солдатских медальонов, личных именных вещей, обнаруженных с останками погибших военнослужащих, и в результате архивных исследований.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы