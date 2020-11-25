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Онлайн-конференция ко Дню неизвестного солдата
Онлайн-конференция ко Дню неизвестного солдата
2 декабря в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-брифинг о подведении итогов поисковых работ на местах сражений Великой Отечественной войны, приуроченный ко Дню неизвестного солдата – памятной дате, которая отмечается 3 декабря.
2020-11-25T12:02
2020-11-25T18:48
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Задать вопросУчастники:- ответственный секретарь "Поискового движения России" Елена ЦУНАЕВА;- руководитель Всероссийского информационно-поискового центра, руководитель регионального отделения Движения в Республике Татарстан Александр КОНОПЛЕВ;- депутат Государственной Думы РФ, основатель Поискового движения в Республике Башкортостан Ильдар БИКБАЕВ.В рамках проекта "Без срока давности" проведены поисковые работы на местах захоронения мирных жителей, убитых нацистскими карателями; впервые за тридцать лет прошли поисковые масштабные работы на Сахалине. Всего за сезон 2020 года найдены останки более 15 тысяч солдат Красной армии.Также в ходе мероприятия будет представлен изданный в 2020 году 10-й том книги "Имена из солдатских медальонов". Приветственное слово к книге написал Президент России Владимир Путин. Книга содержит поименные биографические данные о 2322 военнослужащих, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, имена которых установлены поисковыми организациями в ходе работ на местах боевых действий. Сведения получены на основании солдатских медальонов, личных именных вещей, обнаруженных с останками погибших военнослужащих, и в результате архивных исследований.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция ко Дню неизвестного солдата

12:02 25.11.2020 (обновлено: 18:48 25.11.2020)
 
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2 декабря в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-брифинг о подведении итогов поисковых работ на местах сражений Великой Отечественной войны, приуроченный ко Дню неизвестного солдата – памятной дате, которая отмечается 3 декабря.
Задать вопрос

Участники:
- ответственный секретарь "Поискового движения России" Елена ЦУНАЕВА;
- руководитель Всероссийского информационно-поискового центра, руководитель регионального отделения Движения в Республике Татарстан Александр КОНОПЛЕВ;
- депутат Государственной Думы РФ, основатель Поискового движения в Республике Башкортостан Ильдар БИКБАЕВ.

В рамках проекта "Без срока давности" проведены поисковые работы на местах захоронения мирных жителей, убитых нацистскими карателями; впервые за тридцать лет прошли поисковые масштабные работы на Сахалине. Всего за сезон 2020 года найдены останки более 15 тысяч солдат Красной армии.
Также в ходе мероприятия будет представлен изданный в 2020 году 10-й том книги "Имена из солдатских медальонов". Приветственное слово к книге написал Президент России Владимир Путин. Книга содержит поименные биографические данные о 2322 военнослужащих, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, имена которых установлены поисковыми организациями в ходе работ на местах боевых действий. Сведения получены на основании солдатских медальонов, личных именных вещей, обнаруженных с останками погибших военнослужащих, и в результате архивных исследований.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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