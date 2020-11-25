https://ria.ru/20201125/byudzhet-1586345195.html

Более 70% бюджета Кубани в 2021 году направят на соцсферу региона

Более 70% бюджета Кубани в 2021 году направят на соцсферу региона

Более 70% бюджета Краснодарского края в 2021 году будет направлено на развитие социальной сферы региона, сообщает краевая администрация. РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T20:57

2020-11-25T20:57

2020-11-25T20:57

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 25 ноя - РИА Новости. Более 70% бюджета Краснодарского края в 2021 году будет направлено на развитие социальной сферы региона, сообщает краевая администрация.Отмечается, что в 2021 году доходы бюджета запланированы в объеме 288,7 миллиарда рублей, при этом расходы составят 301,2 миллиарда рублей."Бюджет принимаем дефицитный, но мы не сократили свои основные программы. Приоритетом остается социальная сфера – на нее направляем 213,9 миллиарда рублей, это 71%. Это позволит нам не только сохранить, но и увеличить финансирование по некоторым направлениям", – приводятся в сообщении слова главы региона Вениамина Кондратьева.Уточняется, что из этих средств 57,4 миллиарда рублей пойдут на социальные выплаты, в том числе на материнский капитал, пособия на детей, компенсацию оплаты коммунальных услуг, а также льготы ветеранам.Кроме того, 35,2 миллиарда рублей будут направлены на строительство и реконструкцию крупных социальных и коммунальных объектов. Среди них лечебно-диагностический корпус детской краевой больницы, вторая очередь краевой клинической больницы №1. В том числе деньги пойдут на завершение проектирования онкоцентра в медкластере Краснодара.Помимо этого, 6,8 миллиарда рублей будут выделены на возведение школ и детских садов. "На эти средства в 2021 году в строительстве одновременно будут находиться 16 школ и семь детских садов. А также школа-интернат для одаренных детей "Поколение" в Краснодаре. Важно, что в этом приоритетном направлении мы увеличиваем динамику строительства", – подчеркнул Кондратьев.

https://ria.ru/20201125/kuban-1586344468.html

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вениамин кондратьев, краснодар, краснодарский край, общество