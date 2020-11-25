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Краснодарский край
https://ria.ru/20201125/byudzhet-1586345195.html
Более 70% бюджета Кубани в 2021 году направят на соцсферу региона
Более 70% бюджета Кубани в 2021 году направят на соцсферу региона
Более 70% бюджета Краснодарского края в 2021 году будет направлено на развитие социальной сферы региона, сообщает краевая администрация. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T20:57
2020-11-25T20:57
краснодарский край
вениамин кондратьев
краснодар
краснодарский край
общество
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КРАСНОДАР, 25 ноя - РИА Новости. Более 70% бюджета Краснодарского края в 2021 году будет направлено на развитие социальной сферы региона, сообщает краевая администрация.Отмечается, что в 2021 году доходы бюджета запланированы в объеме 288,7 миллиарда рублей, при этом расходы составят 301,2 миллиарда рублей."Бюджет принимаем дефицитный, но мы не сократили свои основные программы. Приоритетом остается социальная сфера – на нее направляем 213,9 миллиарда рублей, это 71%. Это позволит нам не только сохранить, но и увеличить финансирование по некоторым направлениям", – приводятся в сообщении слова главы региона Вениамина Кондратьева.Уточняется, что из этих средств 57,4 миллиарда рублей пойдут на социальные выплаты, в том числе на материнский капитал, пособия на детей, компенсацию оплаты коммунальных услуг, а также льготы ветеранам.Кроме того, 35,2 миллиарда рублей будут направлены на строительство и реконструкцию крупных социальных и коммунальных объектов. Среди них лечебно-диагностический корпус детской краевой больницы, вторая очередь краевой клинической больницы №1. В том числе деньги пойдут на завершение проектирования онкоцентра в медкластере Краснодара.Помимо этого, 6,8 миллиарда рублей будут выделены на возведение школ и детских садов. "На эти средства в 2021 году в строительстве одновременно будут находиться 16 школ и семь детских садов. А также школа-интернат для одаренных детей "Поколение" в Краснодаре. Важно, что в этом приоритетном направлении мы увеличиваем динамику строительства", – подчеркнул Кондратьев.
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вениамин кондратьев, краснодар, краснодарский край, общество

Более 70% бюджета Кубани в 2021 году направят на соцсферу региона

20:57 25.11.2020
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГород Краснодар
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 25 ноя - РИА Новости. Более 70% бюджета Краснодарского края в 2021 году будет направлено на развитие социальной сферы региона, сообщает краевая администрация.
Отмечается, что в 2021 году доходы бюджета запланированы в объеме 288,7 миллиарда рублей, при этом расходы составят 301,2 миллиарда рублей.
"Бюджет принимаем дефицитный, но мы не сократили свои основные программы. Приоритетом остается социальная сфера – на нее направляем 213,9 миллиарда рублей, это 71%. Это позволит нам не только сохранить, но и увеличить финансирование по некоторым направлениям", – приводятся в сообщении слова главы региона Вениамина Кондратьева.
Уточняется, что из этих средств 57,4 миллиарда рублей пойдут на социальные выплаты, в том числе на материнский капитал, пособия на детей, компенсацию оплаты коммунальных услуг, а также льготы ветеранам.
Кроме того, 35,2 миллиарда рублей будут направлены на строительство и реконструкцию крупных социальных и коммунальных объектов. Среди них лечебно-диагностический корпус детской краевой больницы, вторая очередь краевой клинической больницы №1. В том числе деньги пойдут на завершение проектирования онкоцентра в медкластере Краснодара.
Помимо этого, 6,8 миллиарда рублей будут выделены на возведение школ и детских садов. "На эти средства в 2021 году в строительстве одновременно будут находиться 16 школ и семь детских садов. А также школа-интернат для одаренных детей "Поколение" в Краснодаре. Важно, что в этом приоритетном направлении мы увеличиваем динамику строительства", – подчеркнул Кондратьев.
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Краснодарский крайВениамин КондратьевКраснодарКраснодарский крайОбщество
 
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