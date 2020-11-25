https://ria.ru/20201125/bolnitsa-dlya-sov-student-veterinar-sozdal-tsentr-reabilitatsii-dlya-ptits-1586337562.html

Больница для сов: студент-ветеринар создал центр реабилитации для птиц

Больница для сов: студент-ветеринар создал центр реабилитации для птиц

Студент-ветеринар из Казани Кай Куклин создал центр реабилитации для хищных ночных птиц "Полнолуние".

2020-11-25T20:15

2020-11-25T20:15

2020-11-25T20:15

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Он существует на средства основателя и благотворительные взносы. Лечебный стационар расположен в обычной квартире, где находятся несколько десятков сов, снегирь и тетерев. Травмированных птиц после реабилитации выпускают на волю, а инвалидов стараются пристроить в добрые руки.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Больница для сов: студент-ветеринар создал центр реабилитации для птиц Студент-ветеринар из Казани Кай Куклин создал центр реабилитации для хищных ночных птиц «Полнолуние». Он существует на средства основателя и благотворительные взносы. Лечебный стационар расположен в обычной квартире, где находятся несколько десятков сов, снегирь и тетерев. Травмированных птиц после реабилитации выпускают на волю, а инвалидов стараются пристроить в добрые руки. 2020-11-25T20:15 true PT3M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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