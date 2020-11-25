https://ria.ru/20201125/bolnitsa-dlya-sov-student-veterinar-sozdal-tsentr-reabilitatsii-dlya-ptits-1586337562.html
Больница для сов: студент-ветеринар создал центр реабилитации для птиц
Больница для сов: студент-ветеринар создал центр реабилитации для птиц
Студент-ветеринар из Казани Кай Куклин создал центр реабилитации для хищных ночных птиц "Полнолуние".
2020-11-25T20:15
2020-11-25T20:15
2020-11-25T20:15
видео
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Он существует на средства основателя и благотворительные взносы. Лечебный стационар расположен в обычной квартире, где находятся несколько десятков сов, снегирь и тетерев. Травмированных птиц после реабилитации выпускают на волю, а инвалидов стараются пристроить в добрые руки.
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Больница для сов: студент-ветеринар создал центр реабилитации для птиц
Студент-ветеринар из Казани Кай Куклин создал центр реабилитации для хищных ночных птиц «Полнолуние». Он существует на средства основателя и благотворительные взносы. Лечебный стационар расположен в обычной квартире, где находятся несколько десятков сов, снегирь и тетерев. Травмированных птиц после реабилитации выпускают на волю, а инвалидов стараются пристроить в добрые руки.
2020-11-25T20:15
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РИА Новости
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видео, видео
Больница для сов: студент-ветеринар создал центр реабилитации для птиц
Студент-ветеринар из Казани Кай Куклин создал центр реабилитации для хищных ночных птиц "Полнолуние".
2020-11-25T20:15
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PT3M02S
Больница для сов: студент-ветеринар создал центр реабилитации для птиц
Студент-ветеринар из Казани Кай Куклин создал центр реабилитации для хищных ночных птиц "Полнолуние".