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Туризм
https://ria.ru/20201125/bolgariya-1586254260.html
В Болгарии решили продлить режим ЧЭС из-за коронавируса
В Болгарии решили продлить режим ЧЭС из-за коронавируса
Власти Болгарии решили продлить режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации (ЧЭС) до 21 декабря и ввести новые меры для борьбы с пандемией COVID-19, сообщает РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T17:28
2020-11-25T17:33
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Власти Болгарии решили продлить режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации (ЧЭС) до 21 декабря и ввести новые меры для борьбы с пандемией COVID-19, сообщает Novinite со ссылкой на министерство здравоохранения.По словам главы ведомства Костадина Ангелова, новые ограничения вступят в силу 27 ноября и будут действовать до 21 декабря включительно.Согласно принятому распоряжению, посещение занятий в школах и университетах будет приостановлено. Временно запрещены все внеклассные мероприятия, семинары и тренинги, детские сады также будут закрыты.Также до 21 декабря приостанавливается проведение культурных мероприятий. Исключением стало посещении театров при условии заполняемости залов до 30 процентов, соблюдения дистанции и масочного режима. Спортивные события для лиц старше 18 лет разрешено проводить без зрителей.Кроме того, запрещены частные мероприятий с участием более 15 человек. Будут закрыты фитнес-центры, рестораны, казино и торговые центры. С момента введения новых ограничений жители Болгарии смогут посещать только продуктовые магазины, аптеки, ветеринарные магазины, банки, страховые агентства и компании, оказывающие финансовые услуги.Приостановлен въезд в это государство иностранных туристов, а также все поездки граждан Болгарии за границу решено отменить."Мы не вводим комендантский час во всех регионах. Парки и сады останутся открытыми", — добавил глава ведомства.За последние сутки медики в Болгарии зафиксировали 4382 новых случаев заболевания COVID-19. По данным Единого информационного портала страны, с начала эпидемии заразились 129 тысяч человек, излечились 40 тысяч пациентов и более трех тысяч скончались.
https://ria.ru/20201117/yuar-1584792634.html
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туристы, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, болгария

В Болгарии решили продлить режим ЧЭС из-за коронавируса

17:28 25.11.2020 (обновлено: 17:33 25.11.2020)
 
© Depositphotos / Cpifbg13 Варна, Болгария
Варна, Болгария - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© Depositphotos / Cpifbg13
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Власти Болгарии решили продлить режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации (ЧЭС) до 21 декабря и ввести новые меры для борьбы с пандемией COVID-19, сообщает Novinite со ссылкой на министерство здравоохранения.
По словам главы ведомства Костадина Ангелова, новые ограничения вступят в силу 27 ноября и будут действовать до 21 декабря включительно.
Согласно принятому распоряжению, посещение занятий в школах и университетах будет приостановлено. Временно запрещены все внеклассные мероприятия, семинары и тренинги, детские сады также будут закрыты.
Также до 21 декабря приостанавливается проведение культурных мероприятий. Исключением стало посещении театров при условии заполняемости залов до 30 процентов, соблюдения дистанции и масочного режима. Спортивные события для лиц старше 18 лет разрешено проводить без зрителей.
Кроме того, запрещены частные мероприятий с участием более 15 человек. Будут закрыты фитнес-центры, рестораны, казино и торговые центры. С момента введения новых ограничений жители Болгарии смогут посещать только продуктовые магазины, аптеки, ветеринарные магазины, банки, страховые агентства и компании, оказывающие финансовые услуги.
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Приостановлен въезд в это государство иностранных туристов, а также все поездки граждан Болгарии за границу решено отменить.
"Мы не вводим комендантский час во всех регионах. Парки и сады останутся открытыми", — добавил глава ведомства.
За последние сутки медики в Болгарии зафиксировали 4382 новых случаев заболевания COVID-19. По данным Единого информационного портала страны, с начала эпидемии заразились 129 тысяч человек, излечились 40 тысяч пациентов и более трех тысяч скончались.
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