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https://ria.ru/20201125/belorussiya-1586214771.html
Мезенцев: белорусской оппозиции не удастся разыграть "российскую карту"
Мезенцев: белорусской оппозиции не удастся разыграть "российскую карту"
Розыгрыш "российской карты" оппозицией Белоруссии не имеет перспективы, заявил в среду посол РФ в республике Дмитрий Мезенцев. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T11:11
2020-11-25T11:11
союзное государство
павел латушко
дмитрий мезенцев
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Розыгрыш "российской карты" оппозицией Белоруссии не имеет перспективы, заявил в среду посол РФ в республике Дмитрий Мезенцев.Ранее, во вторник, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад строит разные схемы воздействия на власть республики и на него лично, чтобы "свергнуть строй", и хотел бы даже подключить к этому процессу Россию, но отстранить его от должности может только белорусский народ на основании действующих законов и конституции."Попытки некоторых организаторов протестов или режиссеров, которые хотят ставить политические спектакли на "сценической площадке" в Белоруссии - с розыгрышем российской карты - в стремлении спровоцировать возможное напряжение в отношениях России и Белоруссии, не имеют перспективы", - заявил Мезенцев журналистам в среду в Минске.Ранее один из лидеров белорусской оппозиции, член президиума координационного совета Павел Латушко обратился к ЕС с просьбой направить в Белоруссию миссию с целью разрешения кризиса в республике и заявил, что в ее состав целесообразно включить представителей России.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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павел латушко, дмитрий мезенцев, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Мезенцев: белорусской оппозиции не удастся разыграть "российскую карту"

11:11 25.11.2020
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста у народного мемориала в память о погибшем 12 ноября жителе белорусской столицы Романе Бондаренко
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МИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Розыгрыш "российской карты" оппозицией Белоруссии не имеет перспективы, заявил в среду посол РФ в республике Дмитрий Мезенцев.
Ранее, во вторник, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад строит разные схемы воздействия на власть республики и на него лично, чтобы "свергнуть строй", и хотел бы даже подключить к этому процессу Россию, но отстранить его от должности может только белорусский народ на основании действующих законов и конституции.
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"Попытки некоторых организаторов протестов или режиссеров, которые хотят ставить политические спектакли на "сценической площадке" в Белоруссии - с розыгрышем российской карты - в стремлении спровоцировать возможное напряжение в отношениях России и Белоруссии, не имеют перспективы", - заявил Мезенцев журналистам в среду в Минске.
Ранее один из лидеров белорусской оппозиции, член президиума координационного совета Павел Латушко обратился к ЕС с просьбой направить в Белоруссию миссию с целью разрешения кризиса в республике и заявил, что в ее состав целесообразно включить представителей России.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
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Союзное государствоПавел ЛатушкоДмитрий МезенцевАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
 
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