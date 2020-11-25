Мезенцев: белорусской оппозиции не удастся разыграть "российскую карту"
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста у народного мемориала в память о погибшем 12 ноября жителе белорусской столицы Романе Бондаренко
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Розыгрыш "российской карты" оппозицией Белоруссии не имеет перспективы, заявил в среду посол РФ в республике Дмитрий Мезенцев.
Ранее, во вторник, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад строит разные схемы воздействия на власть республики и на него лично, чтобы "свергнуть строй", и хотел бы даже подключить к этому процессу Россию, но отстранить его от должности может только белорусский народ на основании действующих законов и конституции.
"Попытки некоторых организаторов протестов или режиссеров, которые хотят ставить политические спектакли на "сценической площадке" в Белоруссии - с розыгрышем российской карты - в стремлении спровоцировать возможное напряжение в отношениях России и Белоруссии, не имеют перспективы", - заявил Мезенцев журналистам в среду в Минске.
Ранее один из лидеров белорусской оппозиции, член президиума координационного совета Павел Латушко обратился к ЕС с просьбой направить в Белоруссию миссию с целью разрешения кризиса в республике и заявил, что в ее состав целесообразно включить представителей России.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.