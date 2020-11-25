Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
https://ria.ru/20201125/belorussiya-1586212629.html
Москва и Минск найдут решение по нефти и газу, уверен Дмитрий Мезенцев
Москва и Минск найдут решение по нефти и газу, уверен Дмитрий Мезенцев
Москва и Минск найдут взаимоприемлемое решение по поставкам нефти и газа Белоруссии на 2021 год, заявил в среду посол РФ в республике Дмитрий Мезенцев. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T10:57
2020-11-25T11:00
союзное государство
роман головченко
россия
дмитрий мезенцев
газпром
белоруссия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155254/17/1552541770_0:0:2676:1505_1400x0_80_0_0_d54bc3002b22df42dd000301a559f0de.jpg
МИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Москва и Минск найдут взаимоприемлемое решение по поставкам нефти и газа Белоруссии на 2021 год, заявил в среду посол РФ в республике Дмитрий Мезенцев."Убежден, что стороны обязаны и найдут взаимоприемлемое решение по поставкам энергоносителей в следующем году. При этом важно, чтобы политическая конъюнктура была выведена за рамки этих переговоров по сугубо экономическому, энергетическому вопросу. Проведение каких-то политических параллелей, вне зависимости от споров и набора аргументов, которые будут сопровождать переговоры, было бы некорректно, непродуктивно и неперспективно", - сказал Мезенцев журналистам.Комментируя возможность продолжения переговоров вплоть до Нового года, он призвал "не становиться "алармистами". "Мы сегодня обязаны выходить на базовые, стратегические договоренности. Тема формирования единого рынка газа имеет принципиальное значение, которое нельзя сбрасывать со счетов, решая значимые, но по сути оперативные вопросы формирования цены на энергоносители в краткосрочной перспективе", - заявил посол России.Он указал, что Москва и Минск имеют базовые договоренности о ежегодных поставках энергоресурсов, при этом российская сторона выполнила условия поставки нефти в текущем году, о которых просила белорусская сторона."Если мы говорим о системе рыночных отношений, то не бывает так, чтобы запрос одной из сторон доминировал над интересами другой стороны. Мы обязательно должны быть честными приверженцами принципов рыночной экономики. Другое дело, если мы говорим об особых условиях, которые запрашиваются белорусскими партнерами, то важно учитывать практику взаимодействия партнеров в газовой сфере и то, что, к сожалению, не без споров стороны всегда находили возможное решение вопроса", - констатировал глава дипмиссии РФ.Цена на российский газ в 2020 году для Белоруссии составляет 127 долларов за тысячу кубометров. Белорусская сторона настаивает на ее снижении. Ранее в ноябре премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск рассчитывает в ближайшее время выйти на формирование стоимости природного газа из России на 2021 год и надеется, что она будет привлекательной. "Газпром" 11 ноября сообщил, что вопрос с задолженностью Белоруссии за российский газ в 2020 году урегулирован, начались переговоры по условиям поставок с 2021 года.Что касается поставок нефти, Головченко отмечал, что республика в 2021 году закупит основной объем в РФ с поставками трубопроводным транспортом. При этом в конце 2019 года и начале 2020 года Минск и Москва не могли договориться по нефтяным поставкам из-за ценовых разногласий.
https://ria.ru/20201111/gazprom-1584163430.html
https://ria.ru/20201016/gaz-1580180783.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155254/17/1552541770_271:0:2455:1638_1400x0_80_0_0_eb97e4abae84bb16d75af7e061c2c69c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роман головченко, россия, дмитрий мезенцев, газпром, белоруссия, экономика

Москва и Минск найдут решение по нефти и газу, уверен Дмитрий Мезенцев

10:57 25.11.2020 (обновлено: 11:00 25.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по экономической политике Дмитрий Мезенцев на заседании Совета Федерации РФ. 10 апреля 2019
Председатель комитета Совета Федерации РФ по экономической политике Дмитрий Мезенцев на заседании Совета Федерации РФ. 10 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Москва и Минск найдут взаимоприемлемое решение по поставкам нефти и газа Белоруссии на 2021 год, заявил в среду посол РФ в республике Дмитрий Мезенцев.
"Убежден, что стороны обязаны и найдут взаимоприемлемое решение по поставкам энергоносителей в следующем году. При этом важно, чтобы политическая конъюнктура была выведена за рамки этих переговоров по сугубо экономическому, энергетическому вопросу. Проведение каких-то политических параллелей, вне зависимости от споров и набора аргументов, которые будут сопровождать переговоры, было бы некорректно, непродуктивно и неперспективно", - сказал Мезенцев журналистам.
Газораспределительная станция около деревни Атолино в Минском районе - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
11 ноября, 18:03
"Газпром" начал переговоры с Белоруссией о поставках газа с 2021 года
Комментируя возможность продолжения переговоров вплоть до Нового года, он призвал "не становиться "алармистами". "Мы сегодня обязаны выходить на базовые, стратегические договоренности. Тема формирования единого рынка газа имеет принципиальное значение, которое нельзя сбрасывать со счетов, решая значимые, но по сути оперативные вопросы формирования цены на энергоносители в краткосрочной перспективе", - заявил посол России.
Он указал, что Москва и Минск имеют базовые договоренности о ежегодных поставках энергоресурсов, при этом российская сторона выполнила условия поставки нефти в текущем году, о которых просила белорусская сторона.
"Если мы говорим о системе рыночных отношений, то не бывает так, чтобы запрос одной из сторон доминировал над интересами другой стороны. Мы обязательно должны быть честными приверженцами принципов рыночной экономики. Другое дело, если мы говорим об особых условиях, которые запрашиваются белорусскими партнерами, то важно учитывать практику взаимодействия партнеров в газовой сфере и то, что, к сожалению, не без споров стороны всегда находили возможное решение вопроса", - констатировал глава дипмиссии РФ.
Цена на российский газ в 2020 году для Белоруссии составляет 127 долларов за тысячу кубометров. Белорусская сторона настаивает на ее снижении. Ранее в ноябре премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск рассчитывает в ближайшее время выйти на формирование стоимости природного газа из России на 2021 год и надеется, что она будет привлекательной. "Газпром" 11 ноября сообщил, что вопрос с задолженностью Белоруссии за российский газ в 2020 году урегулирован, начались переговоры по условиям поставок с 2021 года.
Что касается поставок нефти, Головченко отмечал, что республика в 2021 году закупит основной объем в РФ с поставками трубопроводным транспортом. При этом в конце 2019 года и начале 2020 года Минск и Москва не могли договориться по нефтяным поставкам из-за ценовых разногласий.
Рабочий на компрессорной станции Несвижская в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
16 октября, 18:16
Белоруссия полностью рассчиталась с Россией за газ
 
Союзное государствоРоман ГоловченкоРоссияДмитрий МезенцевГазпромБелоруссияЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:19Собянин продлил указ об "удаленке" минимум для 30 процентов персонала
09:14ФСБ рассказала, за что вешали гитлеровских садистов в Орловской области
09:13Глава МИД Ирака заявил об активизации боевиков ИГ* в стране
09:10Тяжелое течение COVID-19 отмечают у 0,2% заболевших детей
09:09Собянин заявил о сглаживании динамики роста заболеваемости COVID-19
09:08В Москве 6229 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:06Собянин рассказал о ситуации с распространением COVID-19 в Москве
09:05Собянин оценил принятые меры по борьбе с коронавирусом
09:04Названы неочевидные симптомы коронавируса
09:03Мишустин подписал распоряжение о закупке препарата "Мелфалан"
09:03Собянин заявил об увеличении числа госпитализаций пациентов с COVID-19
09:02Собянин продлил режим самоизоляции для москвичей старше 65 лет
09:00Правительство внесло на ратификацию в Думу налоговое соглашение с Кипром
09:00В Иране рост заболеваемости COVID-19 связали с социальной усталостью
08:48Иран сотрудничает с российской стороной по поводу вакцины от COVID-19
08:42В Иране скоро приступят к испытанию вакцины от COVID-19 на людях
08:38МЧС проконтролирует распределение гуманитарной помощи в Карабахе
08:36Власти повысили оценку ущерба от циклона в Приморье
08:35В ЛНР прибыла сотая колонна МЧС России с гуманитарной помощью
08:29Опубликовано видео испытаний новой противоракеты
Лента новостейМолния