https://ria.ru/20201125/belorussiya-1586212629.html

Москва и Минск найдут решение по нефти и газу, уверен Дмитрий Мезенцев

Москва и Минск найдут решение по нефти и газу, уверен Дмитрий Мезенцев

Москва и Минск найдут взаимоприемлемое решение по поставкам нефти и газа Белоруссии на 2021 год, заявил в среду посол РФ в республике Дмитрий Мезенцев. РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T10:57

2020-11-25T10:57

2020-11-25T11:00

союзное государство

роман головченко

россия

дмитрий мезенцев

газпром

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экономика

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МИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Москва и Минск найдут взаимоприемлемое решение по поставкам нефти и газа Белоруссии на 2021 год, заявил в среду посол РФ в республике Дмитрий Мезенцев."Убежден, что стороны обязаны и найдут взаимоприемлемое решение по поставкам энергоносителей в следующем году. При этом важно, чтобы политическая конъюнктура была выведена за рамки этих переговоров по сугубо экономическому, энергетическому вопросу. Проведение каких-то политических параллелей, вне зависимости от споров и набора аргументов, которые будут сопровождать переговоры, было бы некорректно, непродуктивно и неперспективно", - сказал Мезенцев журналистам.Комментируя возможность продолжения переговоров вплоть до Нового года, он призвал "не становиться "алармистами". "Мы сегодня обязаны выходить на базовые, стратегические договоренности. Тема формирования единого рынка газа имеет принципиальное значение, которое нельзя сбрасывать со счетов, решая значимые, но по сути оперативные вопросы формирования цены на энергоносители в краткосрочной перспективе", - заявил посол России.Он указал, что Москва и Минск имеют базовые договоренности о ежегодных поставках энергоресурсов, при этом российская сторона выполнила условия поставки нефти в текущем году, о которых просила белорусская сторона."Если мы говорим о системе рыночных отношений, то не бывает так, чтобы запрос одной из сторон доминировал над интересами другой стороны. Мы обязательно должны быть честными приверженцами принципов рыночной экономики. Другое дело, если мы говорим об особых условиях, которые запрашиваются белорусскими партнерами, то важно учитывать практику взаимодействия партнеров в газовой сфере и то, что, к сожалению, не без споров стороны всегда находили возможное решение вопроса", - констатировал глава дипмиссии РФ.Цена на российский газ в 2020 году для Белоруссии составляет 127 долларов за тысячу кубометров. Белорусская сторона настаивает на ее снижении. Ранее в ноябре премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск рассчитывает в ближайшее время выйти на формирование стоимости природного газа из России на 2021 год и надеется, что она будет привлекательной. "Газпром" 11 ноября сообщил, что вопрос с задолженностью Белоруссии за российский газ в 2020 году урегулирован, начались переговоры по условиям поставок с 2021 года.Что касается поставок нефти, Головченко отмечал, что республика в 2021 году закупит основной объем в РФ с поставками трубопроводным транспортом. При этом в конце 2019 года и начале 2020 года Минск и Москва не могли договориться по нефтяным поставкам из-за ценовых разногласий.

https://ria.ru/20201111/gazprom-1584163430.html

https://ria.ru/20201016/gaz-1580180783.html

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роман головченко, россия, дмитрий мезенцев, газпром, белоруссия, экономика