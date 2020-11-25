https://ria.ru/20201125/bastrykin-1586324073.html
Глава СК поручил проверить данные о ДТП с сыном миллионера в Подмосковье
Глава СК поручил проверить данные о ДТП с сыном миллионера в Подмосковье
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил главку по Московской области проверить информацию СМИ о ДТП с участием сына миллионера,... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T19:01
2020-11-25T19:01
2020-11-25T19:01
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
московская область (подмосковье)
наро-фоминск
происшествия
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил главку по Московской области проверить информацию СМИ о ДТП с участием сына миллионера, сбившего насмерть молодую пару в Подмосковье, сообщается на сайте ведомства.Отмечается, что в среду на одном из федеральных телеканалов вышла программа, где обсуждалась история, произошедшая в начале ноября в подмосковном городе Наро-Фоминске. В программе говорилось, что сын миллионера Сергея Калиберды ехал на автомобиле пьяный и сбил молодую пару, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.Отмечается, что в этой передаче родственники и друзья погибших молодых людей выразили свои переживания, что виновник ДТП откупится и не будет наказан. Также очевидец аварии рассказал, что у него есть информация о попытке дать взятку главврачу местной больницы, чтобы тот составил документ о трезвости водителя во время ДТП."Председатель СК дал поручение руководству ГСУ по Московской области проверить доводы, озвученные родственниками и друзьями жертв ДТП, а также очевидцами происшествия на предмет возможных коррупционных преступлений, и при наличии оснований принять процессуальное решение", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что мужчина на автомобиле Cadillac насмерть сбил молодую пару на пешеходном переходе в Наро-Фоминске на юго-западе Подмосковья, было возбуждено уголовное дело. После ДТП водитель попытался скрыться, но ему помешали это сделать очевидцы. Суд арестовал мужчину.
https://ria.ru/20201124/alkogol-1586025415.html
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следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, московская область (подмосковье), наро-фоминск, происшествия
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил главку по Московской области проверить информацию СМИ о ДТП с участием сына миллионера, сбившего насмерть молодую пару в Подмосковье, сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что в среду на одном из федеральных телеканалов вышла программа, где обсуждалась история, произошедшая в начале ноября в подмосковном городе Наро-Фоминске. В программе говорилось, что сын миллионера Сергея Калиберды ехал на автомобиле пьяный и сбил молодую пару, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.
Отмечается, что в этой передаче родственники и друзья погибших молодых людей выразили свои переживания, что виновник ДТП откупится и не будет наказан. Также очевидец аварии рассказал, что у него есть информация о попытке дать взятку главврачу местной больницы, чтобы тот составил документ о трезвости водителя во время ДТП.
"Председатель СК дал поручение руководству ГСУ по Московской области проверить доводы, озвученные родственниками и друзьями жертв ДТП, а также очевидцами происшествия на предмет возможных коррупционных преступлений, и при наличии оснований принять процессуальное решение", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что мужчина на автомобиле Cadillac насмерть сбил молодую пару на пешеходном переходе в Наро-Фоминске на юго-западе Подмосковья, было возбуждено уголовное дело. После ДТП водитель попытался скрыться, но ему помешали это сделать очевидцы. Суд арестовал мужчину.