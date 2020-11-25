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Лавров призвал Вашингтон избегать "авантюр" на Ближнем Востоке
Лавров призвал Вашингтон избегать "авантюр" на Ближнем Востоке
Глава МИД РФ Сергей Лавров считает важным, чтобы руководство США впредь избегало "авантюр" на Ближнем Востоке, которые несут угрозу всему региону. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T14:11
2020-11-25T14:11
2020-11-25T14:38
фуад хусейн
ближний восток
сергей лавров
ливия
сирия
сша
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает важным, чтобы руководство США впредь избегало "авантюр" на Ближнем Востоке, которые несут угрозу всему региону."Вмешательство США и их союзников и в Ираке, и в Сирии, и в Ливии не сделало жизнь ни в одной из этих стран лучше. Лишь создало проблемы, которые граждане этих стран, соответствующие политики, правительства вынуждены теперь преодолевать", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с иракским коллегой Фуадом Хусейном."Конечно же, принципиально важно, чтобы впредь американское руководство избегало подобных заграничных авантюр, тем более, авантюр, которые несут серьезнейшие угрозы для всего соответствующего региона", - подчеркнул глава МИД РФ.
https://ria.ru/20201122/bombardirovschiki-1585747566.html
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фуад хусейн, ближний восток, сергей лавров, ливия, сирия, сша