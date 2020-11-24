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Кузнецова рассказала о состоянии детей, которых держали в заложниках
Кузнецова рассказала о состоянии детей, которых держали в заложниках
Шестеро детей, которых держали в заложниках в квартире в Колпинском районе Санкт-Петербурга, находятся в больнице, их жизни и здоровью ничего не угрожает,... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T18:26
2020-11-24T18:26
2020-11-24T18:31
захват заложников в колпино
анна кузнецова
колпинский район
колпино
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Шестеро детей, которых держали в заложниках в квартире в Колпинском районе Санкт-Петербурга, находятся в больнице, их жизни и здоровью ничего не угрожает, заявила уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова.Во вторник мужчина взял в заложники своих шестерых детей в Колпино, закрылся с ними в квартире. Сообщалось, что, по предварительной информации, он является биологическим отцом двоих из них. Вечером он сдался полиции и отпустил заложников."Шестеро детей сейчас находятся в больнице, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Их обследуют врачи, дадут свои дальнейшие рекомендации. С детьми уже работают психологи, подключились местные органы опеки. Отец задержан. С матерью пока работают правоохранительные органы", - сказала Кузнецова, которую цитирует пресс-служба.По словам омбудсмена, важно, чтобы семье была оказана максимальная помощь, сопровождение и дети поскорее вернулись к привычному образу жизни.
https://ria.ru/20201124/motiv-1586127255.html
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Кадры машин скорой помощи у дома, где держали детей в заложниках
У дома в Колпино скорые, они увезут спасенных после захвата детей на обследование в больницу.
2020-11-24T18:26
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захват заложников в колпино, анна кузнецова, колпинский район, колпино, санкт-петербург, происшествия