Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201124/zalozhniki-1586141989.html
Кузнецова рассказала о состоянии детей, которых держали в заложниках
Кузнецова рассказала о состоянии детей, которых держали в заложниках
Шестеро детей, которых держали в заложниках в квартире в Колпинском районе Санкт-Петербурга, находятся в больнице, их жизни и здоровью ничего не угрожает,... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T18:26
2020-11-24T18:31
захват заложников в колпино
анна кузнецова
колпинский район
колпино
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586141830_0:470:2803:2047_1400x0_80_0_0_aa59ca99b9f0db96b74919274769e198.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Шестеро детей, которых держали в заложниках в квартире в Колпинском районе Санкт-Петербурга, находятся в больнице, их жизни и здоровью ничего не угрожает, заявила уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова.Во вторник мужчина взял в заложники своих шестерых детей в Колпино, закрылся с ними в квартире. Сообщалось, что, по предварительной информации, он является биологическим отцом двоих из них. Вечером он сдался полиции и отпустил заложников."Шестеро детей сейчас находятся в больнице, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Их обследуют врачи, дадут свои дальнейшие рекомендации. С детьми уже работают психологи, подключились местные органы опеки. Отец задержан. С матерью пока работают правоохранительные органы", - сказала Кузнецова, которую цитирует пресс-служба.По словам омбудсмена, важно, чтобы семье была оказана максимальная помощь, сопровождение и дети поскорее вернулись к привычному образу жизни.
https://ria.ru/20201124/motiv-1586127255.html
колпинский район
колпино
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры машин скорой помощи у дома, где держали детей в заложниках
У дома в Колпино скорые, они увезут спасенных после захвата детей на обследование в больницу.
2020-11-24T18:26
true
PT1M00S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586141830_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_aff2e8905e95bb150cfbd6fd80f2d00e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
захват заложников в колпино, анна кузнецова, колпинский район, колпино, санкт-петербург, происшествия

Кузнецова рассказала о состоянии детей, которых держали в заложниках

18:26 24.11.2020 (обновлено: 18:31 24.11.2020)
 
© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанкСотрудник скорой помощи заносит в автомобиль одного из шестерых детей, освобожденных после захвата в городе Колпино
Сотрудник скорой помощи заносит в автомобиль одного из шестерых детей, освобожденных после захвата в городе Колпино - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
Сотрудник скорой помощи заносит в автомобиль одного из шестерых детей, освобожденных после захвата в городе Колпино
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Шестеро детей, которых держали в заложниках в квартире в Колпинском районе Санкт-Петербурга, находятся в больнице, их жизни и здоровью ничего не угрожает, заявила уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова.
Во вторник мужчина взял в заложники своих шестерых детей в Колпино, закрылся с ними в квартире. Сообщалось, что, по предварительной информации, он является биологическим отцом двоих из них. Вечером он сдался полиции и отпустил заложников.
"Шестеро детей сейчас находятся в больнице, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Их обследуют врачи, дадут свои дальнейшие рекомендации. С детьми уже работают психологи, подключились местные органы опеки. Отец задержан. С матерью пока работают правоохранительные органы", - сказала Кузнецова, которую цитирует пресс-служба.
По словам омбудсмена, важно, чтобы семье была оказана максимальная помощь, сопровождение и дети поскорее вернулись к привычному образу жизни.
Сотрудники полиции у жилого дома в городе Колпино Ленинградской области, где мужчина держит в заложниках детей в квартире - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
Вчера, 17:18
Назван возможный мотив захвата детей в заложники в Колпино
 
Захват заложников в КолпиноАнна КузнецоваКолпинский районКолпиноСанкт-ПетербургПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:22Во Владивостоке полностью восстановили энергоснабжение
09:15Американский эксперт: соперничество США и Китая в освоении Луны неизбежно
09:11Доктор Комаровский назвал главные мифы о коронавирусе
09:06В Москве 5947 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:01Число ушедших на карантин школ в России уменьшилось до 27
09:00Падение качества литейного топлива исследовали российские ученые
08:52Врио главы Дагестана заразился коронавирусом
08:43Американский эксперт оценил возможность продления работы МКС до 2030 года
08:40МВД назвало регионы-лидеры по снижению темпов преступности
08:37Председатель гордумы Хабаровска отложил полет в Москву к руководству ЛДПР
08:36В Москве в среду ожидаются слабые осадки и до двух градусов тепла
08:29Поклонская запустила новый социальный проект
08:27Омский студент доказал, что интернет на березе ловит лучше, чем на земле
08:26Роскачество рассказало, сколько должен стоить хороший телевизор
08:18Заявившие о выходе из ЛДПР хабаровские депутаты решили остаться в партии
08:01Мэру Владивостока внесли представление из-за плохой уборки снега
08:00Колонизация других планет и освоение космоса: новые возможности 3D-печати
07:29Власти оценили ущерб от циклона в Приморье
07:14В Крыму заявили, что Киев не сделал выводов из Керченской провокации
07:11На Сахалине школьник напал с ножом на одноклассника
Лента новостейМолния