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Против мужчины, удерживавшего детей в Колпино, возбудили уголовное дело
Против мужчины, удерживавшего детей в Колпино, возбудили уголовное дело
Возбуждено уголовное дело по статье 127 УК РФ о незаконном лишении свободы в отношении мужчины, который удерживал шестерых детей в квартире в Колпинском районе... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T17:28
2020-11-24T17:28
2020-11-24T17:54
захват заложников в колпино
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по статье 127 УК РФ о незаконном лишении свободы в отношении мужчины, который удерживал шестерых детей в квартире в Колпинском районе Санкт-Петербурга, сообщила представитель УМВД Колпинского района Екатерина Гилина."Главным следственным управлением по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных 127 УК РФ ("Незаконное лишение свободы"), то есть незаконное удержание детей в квартире", - сказала журналистам Гилина.Она добавила, что дело возбуждено по заявлению жены, которая рассказала, что мужчина требовал пиво. "Какие именно были требования, будет выясняться в рамках дела", - уточнила Гилина.Кроме того, в пресс-службе СК РФ сообщили РИА Новости, что сейчас решается вопрос о мере пресечения и предъявлении обвинения мужчине.
https://ria.ru/20201124/motiv-1586127255.html
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Кадры машин скорой помощи у дома, где держали детей в заложниках
У дома в Колпино скорые, они увезут спасенных после захвата детей на обследование в больницу.
2020-11-24T17:28
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захват заложников в колпино, санкт-петербург, колпино, происшествия