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Против мужчины, удерживавшего детей в Колпино, возбудили уголовное дело

Против мужчины, удерживавшего детей в Колпино, возбудили уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по статье 127 УК РФ о незаконном лишении свободы в отношении мужчины, который удерживал шестерых детей в квартире в Колпинском районе... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T17:28

2020-11-24T17:28

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захват заложников в колпино

санкт-петербург

колпино

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по статье 127 УК РФ о незаконном лишении свободы в отношении мужчины, который удерживал шестерых детей в квартире в Колпинском районе Санкт-Петербурга, сообщила представитель УМВД Колпинского района Екатерина Гилина."Главным следственным управлением по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных 127 УК РФ ("Незаконное лишение свободы"), то есть незаконное удержание детей в квартире", - сказала журналистам Гилина.Она добавила, что дело возбуждено по заявлению жены, которая рассказала, что мужчина требовал пиво. "Какие именно были требования, будет выясняться в рамках дела", - уточнила Гилина.Кроме того, в пресс-службе СК РФ сообщили РИА Новости, что сейчас решается вопрос о мере пресечения и предъявлении обвинения мужчине.

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Кадры машин скорой помощи у дома, где держали детей в заложниках У дома в Колпино скорые, они увезут спасенных после захвата детей на обследование в больницу. 2020-11-24T17:28 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

захват заложников в колпино, санкт-петербург, колпино, происшествия