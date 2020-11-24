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В МВД рассказали о захватившем заложников в Петербурге мужчине
В МВД рассказали о захватившем заложников в Петербурге мужчине
В МВД подтвердили захват заложников на Пролетарской улице в Санкт-Петербурге, заложники - шестеро детей, которых захватил их отец, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T14:14
2020-11-24T14:41
захват заложников в колпино
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В МВД подтвердили захват заложников на Пролетарской улице в Санкт-Петербурге, заложники - шестеро детей, которых захватил их отец, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области."В полицию Колпинского района Санкт-Петербурга 24 ноября 2020 года в 12.12 поступило сообщение от местной жительницы, проживающей на Пролетарской улице, о том, что супруг выгнал ее из квартиры, заперся и удерживает в квартире их шестерых детей. По предварительным данным, гражданин в полиции на учете не состоит. На место оперативно выехали сотрудники полиции для дальнейшего разбирательства", - сказал собеседник агентства.
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захват заложников в колпино, санкт-петербург, происшествия

В МВД рассказали о захватившем заложников в Петербурге мужчине

14:14 24.11.2020 (обновлено: 14:41 24.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В МВД подтвердили захват заложников на Пролетарской улице в Санкт-Петербурге, заложники - шестеро детей, которых захватил их отец, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"В полицию Колпинского района Санкт-Петербурга 24 ноября 2020 года в 12.12 поступило сообщение от местной жительницы, проживающей на Пролетарской улице, о том, что супруг выгнал ее из квартиры, заперся и удерживает в квартире их шестерых детей. По предварительным данным, гражданин в полиции на учете не состоит. На место оперативно выехали сотрудники полиции для дальнейшего разбирательства", - сказал собеседник агентства.
Кадры с места ЧП в Санкт-Петербурге, где мужчина захватил в заложники детей - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
14:31
Источник рассказал об удерживаемых в заложниках детях в Петербурге
 
Захват заложников в КолпиноСанкт-ПетербургПроисшествия
 
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