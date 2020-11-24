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Подмосковные инвалиды получат выплаты на покупку техсредств реабилитации
Подмосковные инвалиды получат выплаты на покупку техсредств реабилитации
Подмосковные инвалиды в 2020 году получат денежные средства на покупку технических средств реабилитации вместо сертификата на приобретение, говорится в... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T13:54
2020-11-24T13:54
2020-11-24T13:54
новости подмосковья
ирина фаевская
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Подмосковные инвалиды в 2020 году получат денежные средства на покупку технических средств реабилитации вместо сертификата на приобретение, говорится в сообщении пресс-службы Минсоцразвития региона.Всего в 2019 году в Подмосковье техническими средствами реабилитации обеспечены 700 человек, выдано 1018 сертификатов на сумму 19 миллионов рублей. "Сегодня на заседании Правительства был одобрен порядок предоставления выплаты, с одной стороны, значительно упростит подачу документов, с другой – даст льготнику возможность приобрести техническое средство реабилитации, которое ему необходимо, на свое усмотрение. Размер выплаты составит от 1,2 до 30 тысяч рублей в зависимости от рекомендованного средства реабилитации", - приводятся слова главы ведомства Ирины Фаевской.На сегодняшний день 586 человек обеспечены Сертификатами на сумму 13 057 384 рубля, выдано 870 Сертификатов, из них реализовано 808.
https://ria.ru/20200709/1574134215.html
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ирина фаевская, московская область (подмосковье), общество