https://ria.ru/20201124/vladivostok-1586096459.html
Во Владивостоке восстановили нарушенное циклоном теплоснабжение
Во Владивостоке восстановили нарушенное циклоном теплоснабжение
Энергетики восстановили теплоснабжение крупного района Владивостока Чуркин, которое было нарушено несколько дней назад из-за снежного циклона, сообщает... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T15:05
2020-11-24T15:05
2020-11-24T15:05
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олег кожемяко
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ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя – РИА Новости. Энергетики восстановили теплоснабжение крупного района Владивостока Чуркин, которое было нарушено несколько дней назад из-за снежного циклона, сообщает правительство региона.После снежного циклона, который прошёл на прошлой неделе, на Чуркине несколько суток не было тепла, воды и света."Специалисты подключили к теплу все дома в районе Чуркин Владивостока... Как доложил руководитель МУПВ ВПЭС Михаил Никуленко, из 56 центральных тепловых пунктов подключены 22, от генераторов работают 18, 13 – по аварийной схеме", - говорится в сообщении. В некоторых домах района появилась горячая вода.Губернатор Олег Кожемяко заявил, что жильцам будет сделан перерасчет за время отсутствия отопления, а ВПЭС компенсируют эти затраты, в том числе и на обеспечение топливом дизель-генераторов.Продолжается ремонт сетей в Артеме – подключено 60 многоквартирных домов, до конца дня еще 50 домов запитают, обещают власти. Получили электроэнергию 1,5 тысячи частных домов, еще около 5 тысяч остаются без света.По данным властей, сложной остается ситуация на острове Русский – 1600 потребителей остаются без электричества. Губернатор поручил направить туда ещё газовых плиток и газовых баллонов.В Приморье действует режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. В субботу осадки прекратились.
https://realty.ria.ru/20201124/vladivostok-1586035646.html
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жкх, олег кожемяко, владивосток, хабаровский край, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя – РИА Новости.
Энергетики восстановили теплоснабжение крупного района Владивостока
Чуркин, которое было нарушено несколько дней назад из-за снежного циклона, сообщает правительство региона.
После снежного циклона, который прошёл на прошлой неделе, на Чуркине несколько суток не было тепла, воды и света.
"Специалисты подключили к теплу все дома в районе Чуркин Владивостока... Как доложил руководитель МУПВ ВПЭС Михаил Никуленко, из 56 центральных тепловых пунктов подключены 22, от генераторов работают 18, 13 – по аварийной схеме", - говорится в сообщении. В некоторых домах района появилась горячая вода.
Губернатор Олег Кожемяко
заявил, что жильцам будет сделан перерасчет за время отсутствия отопления, а ВПЭС компенсируют эти затраты, в том числе и на обеспечение топливом дизель-генераторов.
Продолжается ремонт сетей в Артеме
– подключено 60 многоквартирных домов, до конца дня еще 50 домов запитают, обещают власти. Получили электроэнергию 1,5 тысячи частных домов, еще около 5 тысяч остаются без света.
По данным властей, сложной остается ситуация на острове Русский – 1600 потребителей остаются без электричества. Губернатор поручил направить туда ещё газовых плиток и газовых баллонов.
В Приморье действует режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. В субботу осадки прекратились.