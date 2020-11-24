https://ria.ru/20201124/veselaya-pesnya-1585860315.html

Клип Крида и Моргенштерна набрал за сутки четыре миллиона просмотров

Клип Крида и Моргенштерна набрал за сутки четыре миллиона просмотров

Клип Егора Крида и Моргенштерна на трек "Веселая песня", снятый режиссером Александром Романовым, за сутки набрал более четырех миллионов просмотров на YouTube. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T00:37

2020-11-24T00:37

2020-11-24T00:37

моргенштерн (алишер моргенштерн)

егор крид

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Клип Егора Крида и Моргенштерна на трек "Веселая песня", снятый режиссером Александром Романовым, за сутки набрал более четырех миллионов просмотров на YouTube. В ролике музыканты демонстрируют "реальные кадры" из предстоящего 2021 года. По их мнению, в будущем году всех ждет апокалипсис: города превратятся в руины, а небо затянут черные тучи. В комментариях зрители похвалили создателей клипа за качественные спецэффекты и оригинальную идею. Трек "Веселая песня" вошел в третий студийный альбом Егора Крида "58", выпущенный в апреле.

https://ria.ru/20201031/rolls-royce-1582330261.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

моргенштерн (алишер моргенштерн), егор крид, музыка, новости культуры