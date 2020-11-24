Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201124/veselaya-pesnya-1585860315.html
Клип Крида и Моргенштерна набрал за сутки четыре миллиона просмотров
Клип Крида и Моргенштерна набрал за сутки четыре миллиона просмотров
Клип Егора Крида и Моргенштерна на трек "Веселая песня", снятый режиссером Александром Романовым, за сутки набрал более четырех миллионов просмотров на YouTube. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T00:37
2020-11-24T00:37
моргенштерн (алишер моргенштерн)
егор крид
культура
музыка
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585860574_124:0:2019:1066_1400x0_80_0_0_f869e68af9fb0ff5e9ce6d3955f3bd41.jpg
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Клип Егора Крида и Моргенштерна на трек "Веселая песня", снятый режиссером Александром Романовым, за сутки набрал более четырех миллионов просмотров на YouTube. В ролике музыканты демонстрируют "реальные кадры" из предстоящего 2021 года. По их мнению, в будущем году всех ждет апокалипсис: города превратятся в руины, а небо затянут черные тучи. В комментариях зрители похвалили создателей клипа за качественные спецэффекты и оригинальную идею. Трек "Веселая песня" вошел в третий студийный альбом Егора Крида "58", выпущенный в апреле.
https://ria.ru/20201031/rolls-royce-1582330261.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585860574_361:0:1782:1066_1400x0_80_0_0_031cdb9fd28e934cecb15652883ae5b6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
моргенштерн (алишер моргенштерн), егор крид, музыка, новости культуры

Клип Крида и Моргенштерна набрал за сутки четыре миллиона просмотров

00:37 24.11.2020
 
© Фото : Youtube-канал пользователя "Егор Крид"Егор Крид, Morgenshtern - Веселая песня
Егор Крид, Morgenshtern - Веселая песня - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© Фото : Youtube-канал пользователя "Егор Крид"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Клип Егора Крида и Моргенштерна на трек "Веселая песня", снятый режиссером Александром Романовым, за сутки набрал более четырех миллионов просмотров на YouTube.
"Моргенштерн уже не верил в выход этого клипа, но когда-то это должно было произойти. Если есть грустная, то веселая песня быть просто обязана", – говорится в описании видео.
В ролике музыканты демонстрируют "реальные кадры" из предстоящего 2021 года. По их мнению, в будущем году всех ждет апокалипсис: города превратятся в руины, а небо затянут черные тучи.
В комментариях зрители похвалили создателей клипа за качественные спецэффекты и оригинальную идею.
Трек "Веселая песня" вошел в третий студийный альбом Егора Крида "58", выпущенный в апреле.
Джиган, Тимати, Егор Крид - Rolls Royce - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
31 октября, 02:20Культура
Клип Крида, Джигана и Тимати набрал более двух миллионов просмотров
 
КультураМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)Егор КридМузыкаНовости культуры
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:13Жителя Кубани оправдали в убийстве ребенка
18:09В МИД Франции отреагировали на выход США из Договора по открытому небу
18:03Капитализация Tesla превысила 500 миллиардов долларов
18:02Ученые выяснили, что наша Галактика вытягивается и скручивается
17:59Главу Албанской церкви выписали из больницы
17:59Эксперт рассказал, как избежать нарушений границ России со стороны США
17:54В Госдуме назвали операцию США в заливе Петра Великого провокацией
17:51Опубликовано видео инцидента с нарушившим границу американским эсминцем
17:46Цена нефти Brent достигла мартовских максимумов
17:45Военная полиция Армении призвала участников боев в Карабахе сдать оружие
17:45Названа диета, помогающая снизить риск COVID-19
17:41Исландия планирует выдавать долгосрочные визы состоятельным туристам
17:39В РПЦ призвали разрешить священникам посещать пациентов с COVID-19
17:39Число погибших при взрывах в Афганистане увеличилось до 17
17:37Главу карельского "Мемориала" оставили в СИЗО
17:28"Изгонявшую демонов" из сына нижегородку отправили на лечение
17:28Против мужчины, удерживавшего детей в Колпино, возбудили уголовное дело
17:27Глава Колпинского района оценил состояние освобожденных детей
17:21США ввели санкции против трех российских организаций
17:21Захвативший в заложники детей мужчина находится в полиции Колпино
Лента новостейМолния